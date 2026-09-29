La Guardia Revolucionaria acusa a líderes de EEUU de mentir sobre las intenciones nucleares de Irán

Uniformado en una marcha en la que parrticipa Hossein Taeb, alto cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y exjefe de la Organización de Inteligencia del IRGC, junto con altos cargos del Gobierno y del Ejército iraníes. - Icana / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha acusado a los líderes de Estados Unidos de mentir sobre las intenciones nucleares de Teherán, afirmando que se trata de un pretexto para intervenir en la región y que Washington ha quedado abocado a abandonar la zona tras ver como sus bases han sido atacadas en el contexto del conflicto con Irán.

En rueda de prensa, el portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hosein Mohebi, ha afirmado que desde Estados Unidos saben que Irán "no busca armas nucleares" y ha afeado que el presidente, Donald Trump, diera el paso de salirse del acuerdo nuclear sellado en 2015 y que establecía controles al programa nuclear de Teherán a cambio de levantar sanciones.

"Si Irán realmente busca armas nucleares y Estados Unidos afirma que Irán no debería convertirse en nuclear, ¿por qué el presidente estadounidense se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés)?", se ha preguntado, incidiendo en que dicho plan "pretendía impedir que Irán obtuviera un arma nuclear".

De esta forma, el portavoz de la entidad militar iraní ha recalcado que una 'fatua' del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, prohíbe expresamente el desarrollo de armas atómicas en la República Islámica.

A juicio de Mohebi, el asunto nuclear resulta solo un pretexto para "la destrucción del vasto país de Irán". "Creíamos que el pueblo estadounidense desconocía los hechos y que ahora era un buen momento para escribir cartas y pedir que se detuvieran los crímenes en su país", ha incidido.

De esta forma ha recordado que en 2003 la guerra en Irak se desató también después de que el Ejecutivo estadounidense, entonces liderado por George W. Bush, asegurara que el régimen de Sadam Huseín contaba con armas de destrucción masiva. "La clase dirigente estadounidense miente mucho a su propio pueblo. Los cimientos del gobierno estadounidense se basan en mentiras", ha incidido, asegurando que el conflicto en Irak dejó un millón de muertos y los efectos de dicha guerra siguen sintiéndose en la economía iraquí.

EEUU DEBE ABANDONAR LA REGIÓN

Mohebi ha asegurado que Irán estaba preparada para los planes militares estadounidense y "gracias a ello", Teherán "derrotó" esos planes, incidiendo en que Washington no va a lograr bloquear las relaciones con los países de la zona e incidir en que Irán ha infligido daños en las bases militares en toda la región quedando abocado a salir de la misma.

"Este bloqueo es absolutamente imposible. Estados Unidos jamás podrá bloquear nuestras relaciones con nuestros vecinos. Puede imponer restricciones, pero nunca podrá impedirlas", ha señalado, subrayando que Washington "lleva 47 años asediando" Irán y "ha fracasado en todas las ocasiones".

"Estados Unidos no tiene más remedio que abandonar la región. La mayoría de las bases estadounidenses han sido destruidas, están inutilizadas y ahora reconstruirlas no es económicamente viable", ha expuesto, recalcando que, según Irán, los propios vecinos regionales "se dieron cuenta de que las bases estadounidenses no les brindan seguridad sino inseguridad".

AMENAZA CON RESPONDER CON "NUEVAS ARMAS"

El representante de la Guardia Revolucionaria iraní ha reiterado que Teherán está trabajando tecnológicamente para responder ante nuevos ataques estadounidenses con "nuevas armas".

"Si los conflictos adoptan una forma diferente, llevaremos nuevas armas al terreno. Para defendernos, siempre estamos diseñando nuevas armas, mejorando las que ya tenemos y continuando con la producción en masa de armas con las que podamos defendernos", ha afirmado.

Mohebi ha incidido así en que Irán utiliza "todas las tecnologías del mundo para construir armas" que puedan defender al país y al pueblo iraní, sin ofrecer más detalles al respecto pero insistiendo en que Teherán "está avanzando" en este frente.