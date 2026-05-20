La Guardia Revolucionaria afirma que "la guerra se extenderá más allá de la región" si EEUU e Israel atacan Irán

Archivo - Imagen de archivo de misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. - -/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este miércoles de que "la guerra se extenderá más allá" de Oriente Próximo en caso de que Estados Unidos e Israel relancen su ofensiva contra el país, iniciada por sorpresa el 28 de febrero, en medio de las tensiones y la falta de avances en el proceso de conversaciones abiertas tras el alto el fuego pactado el 8 de abril tras la mediación de Pakistán.

Así, ha recalcado en un comunicado que las fuerzas iraníes "no usaron todas las capacidades de la Revolución Islámica" contra Israel y Estados Unidos, a los que ha acusado de "no aprender de sus grandes y estratégicas derrotas durante el conflicto" y de "seguir hablando con la lengua de las amenazas" tras "haber atacado Irán con todas las capacidades de dos de los ejércitos más caros del mundo".

"Si se repite la agresión contra Irán, la guerra regional que se prometió se extenderá esta vez más allá de la región y nuestros aplastantes golpes caerán en lugares en los que no imaginan", ha dicho. "Somos hombres de guerra y verán nuestra fuerza en el campo de batalla, no en comunicados vacíos y mensajes virtuales", ha zanjado, según ha recogido la emisora pública iraní, IRIB.

El comunicado llega un día después de que el portavoz del Ejército de Irán, Mohamad Akraminia, amenazara con "abrir nuevos frentes" si Estados Unidos relanzaba su ofensiva, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el lunes en un comunicado publicado en redes sociales que había suspendido unos ataques previstos supuestamente para el martes tras una petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.