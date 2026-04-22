La Guardia Revolucionaria amenaza con "aplastantes golpes" si EEUU e Israel reinician su ofensiva contra Irán

Archivo - Un efectivo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Teherán. - Sobhan Farajvan / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este miércoles de que está preparada para "dar unos aplastantes golpes, más allá de lo que el enemigo es capaz de imaginar" en caso de que vuelva a estallar el conflicto con Estados Unidos e Israel, al tiempo que ha reiterado que mantiene su preparación a pesar del alto el fuego en vigor, prorrogado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El organismo ha indicado en un comunicado publicado con motivo del aniversario de su creación que está "en el punto máximo de su preparación y determinación" en caso de hostilidades. "Estamos preparados para hacer frente de forma decisiva, definitiva e inmediata a cualquier amenaza de repetición de la agresión por parte de los enemigos", ha subrayado.

"En caso de que haya una nueva ronda de batallas, infligiremos unos aplastantes golpes, más allá de lo que el enemigo es capaz de imaginar, sobre los bienes que les quedan en la región", ha dicho, tras afirmar que durante el conflicto logró dar "un duro golpe" a "la mayoría de la infraestructura militar del enemigo sionista y estadounidense".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la heroica y noble nación de Irán está a día de hoy orgullosa de la autoridad y las extensas capacidades estratégicas de la Guardia Revolucionaria" y ha ensalzado que durante el conflicto "hizo que el enemigo sionista y el terrorista y criminal Estados Unidos cayeran en la desesperación y el agotamiento con sus mortales y devastadores ataques con misiles y drones".

La Guardia Revolucionaria iraní ha remarcado que su centenar de oleadas de ataques durante el conflicto --desatado por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país-- mantuvo "un patrón claro" que permitió "paralizar y cegar la capacidad de detección del enemigo" y derivó en "golpes devastadoras sobre infraestructuras y centros estratégicos".

Por ello, ha aplaudido los "brillantes logros" obtenidos durante la guerra, "desde el colapso militar del enemigo hasta el dominio estratégico de las Fuerzas Armadas en el campo de batalla". "El campo de batalla sigue abierto y estamos preparados para golpear los puntos vitales del enemigo", ha dicho, antes de indicar que "no se permitirá al enemigo que reviva su cerebro y corazón estratégico" en caso de conflicto.