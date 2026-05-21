La Guardia Revolucionaria de Irán advierte a Trump contra "intentar reabrir el estrecho de Ormuz por la fuerza"

Archivo - Imagen de archivo de la Armada de Irán. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este jueves a Estados Unidos de que cualquier intento de "reabrir el estrecho de Ormuz a través de la fuerza" provocará una respuesta militar por parte de "la misma Armada que asegura que fue destruida" durante la ofensiva estadounidenses e israelí contra el país asiático.

"Si (el presidente estadounidense, Donald) Trump cree que puede reabrir el estrecho de Ormuz a través de la fuerza y los buques de guerra, debe saber que la misma Armada que asegura que fue destruida será la que le mandará al fondo del mar", ha dicho el 'número dos' de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Akbarzadé, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

Así, ha insistido en que "a pesar de todos sus trucos y planes, los estadounidenses han fracasado a la hora de reabrir el estrecho de Ormuz". "El enemigo carece de la inteligencia, comprensión y conocimientos adecuados sobre Irán", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "todas las fuerzas armadas están en estado de alerta y totalmente preparadas a responder a cualquier agresión enemiga".

El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz publicó el miércoles un mapa con los límites de su "jurisdicción" en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés) ha indicado que "la República Islámica de Irán ha definido la jurisdicción regulatoria para la gestión del estrecho de Ormuz" en la zona que va desde Kuhe Mubarak, en Irán, al sur de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y desde el extremo occidental de la isla de Qeshm hasta Um al Quain, en EAU.

"El tránsito a través de este área para cruzar el estrecho de Ormuz requiere coordinación y autorización por parte de la PGSA", ha señalado, según un breve comunicado publicado en redes sociales, en medio de las tensiones por el bloqueo impuesto por Estados Unidos a puertos iraníes a través del paso y el impacto de estas acciones sobre la economía mundial.