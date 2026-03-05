La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber atacado un petrolero de EEUU en el golfo Pérsico

Archivo - Imagen de archivo de la Armada de Irán. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este jueves haber atacado un petrolero estadounidense en el golfo Pérsico, en el marco de su respuesta militar a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por sorpresa por Israel y Estados Unidos contra el país asiático en medio de unas negociaciones entre Teherán y Washington para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.

Así, ha afirmado que el petrolero ha sido alcanzado en la zona norte del Golfo Pérsico y ha agregado que "está ardiendo". "Afirmamos previamente que, a partir del Derecho Internacional, en tiempos de guerra Irán tendrá control sobre las normas de paso a través del estrecho de Ormuz".

"Todo el mundo debe obedecer. Los buques militares y comerciales de Estados Unidos, el régimen sionista, los países europeos y los que los apoyan no podrán pasar. Si son detectados, serán golpeados", ha advertido, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

En este contexto, el subcomandante del Mando de Jatam al Anbia --el mando unificado de combate de las Fuerzas Armadas iraníes--, Amir Heydari, ha matizado este mismo jueves que las fuerzas iraníes "no han cerrado el estrecho de Ormuz", después de que la Guardia Revolucionaria recalcara que está "completamente" bajo control de Irán.

"No hemos cerrado el estrecho de Ormuz y actuaremos frente a los buques que pasen en línea con los protocolos internacionales", ha explicado, después de que Irán anunciara que actuaría para cerrarlo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, lo que provocó críticas por parte de aliados de Teherán como China, que pide evitar un duro golpe a la economía internacional.

Heydari ha subrayado además que Irán "no se rendirá en esta guerra". "Continuaremos nuestro camino hasta llenar los patios de ataúdes de oficiales y soldados estadounidenses para que sean llevados de vuelta a Estados Unidos", ha destacado.

"No nos importa lo que dure la guerra. Experimentamos una guerra de ocho años --con Irak, entre 1980 y 1988-- y terminaremos esta guerra cuando hayamos logrado nuestros objetivos y hayamos logrado que el enemigo lamente sus vergonzosos actos", ha apostillado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.