La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica un ataque contra una base estadounidense en Kuwait

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este miércoles un ataque perpetrado por sus fuerzas contra la base estadounidense en Arifjan, Kuwait, en el marco de las represalias adoptadas al calor de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático el pasado 28 de febrero.

"La base estadounidense en Arifjan ha sido alcanzada por dos misiles", ha confirmado la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim.

Del mismo modo, la noche de este martes la guardia iraní ha asegurado haber lanzado su operación "más feroz" desde el inicio de las hostilidades a través de la 37ª oleada de operaciones. La misma ha incluido un importante número de misiles superpesados tipo 'Jorramshahr' dirigidos contra el centro de comunicaciones por satélite Haela, al sur de Tel Aviv, en la costa de Israel, así como contra centros militares en Bir Yaqub, Jerusalén Oeste y Haifa.

A ello se suman "numerosos objetivos estadounidenses" en Erbil, en el Kurdistán iraquí (norte) y la 5ª Base Naval, según ha agregado la Guardia Revolucionaria de Irán.

Este miércoles, el subjefe de Seguridad y Fuerzas del Orden de la provincia iraní de Kerman, en el sureste del país, ha asegurado, según ha recogido Tasnim, haber "derribado" un "dron enemigo estadounidense-sionista".