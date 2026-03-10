La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica un ataque contra una base militar de EEUU en el norte de Irak

Archivo - Maniobras del Ejército de Irán y la Guardia Revolucionaria en octubre de 2021 (archivo) - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este martes un ataque contra una base militar estadounidense en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, en el marco de su respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"La sede del Ejército agresor estadounidense en la base de Harir, en la región del Kurdistán, ha sido atacada con cinco misiles por parte de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria", ha señalado en un breve comunicado.

Asimismo, ha asegurado que sus sistemas de defensa aérea han derribado un dron 'Heron' en Teherán y otro dron 'Hermes 900' en la provincia de Sirvan, en el oeste del país, sin detalles sobre posibles víctimas o daños.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.