Guatemala cancela los visados y retira la inmunidad a once investigadores de la CICIG

El Gobierno de Guatemala ha anunciado este martes la cancelación de los visados y la retirada de la inmunidad a once investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ha criticado inmediatamente la decisión de las autoridades.

El Ministerio de Exteriores guatemalteco ha resaltado que los afectados fueron informados el lunes de que "sus acreditaciones quedaron sin efecto, por lo cual se les solicita la devolución de los carnés de identificación que les fueron otorgados de manera personal e individual como expertos de la comisión y familiares, según el caso".

Asimismo, ha resaltado que "desde la fecha de la revocatoria y denegatoria de sus visas, dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades en tales calidades les correspondieron".

En respuesta, la CICIG ha recordado que los afectados "son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala" y ha resaltado que "la medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los CIACS, sea en la investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios".

"La información citada en el 'Diario Oficial' no ha sido notificada a la CICIG mediante los canales diplomáticos correspondientes. Un aviso en una publicación del diario oficial no corresponde a las vías diplomáticas de comunicación previstas", ha dicho.

"La Comisión no ha sido notificada mediante un procedimiento que esté legalmente previsto por lo que no puede considerarse una notificación diplomática", ha agregado, antes de argumentar que "las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de CICIG derivan del Convenio de creación de la Comisión, no de la acreditación ni de las visa de cortesía".

Por ello, ha argumentado que "según el acuerdo de creación de CICIG es solamente el comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales".

"La CICIG sigue trabajando en el marco de lo expresado en su acuerdo de creación que señala que es mediante el diálogo entre el gobierno de Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas la vía para solucionar cualquier diferendo", ha zanjado.

Entre los afectados por la medida figura César Girón, encargado del caso que derivó a la detención en enero de 2017 del hermano del presidente, Jimmy Morales, y que ha llevado a juicio también al hijo del mandatario, ambos sospechosos de corrupción.

EL TRABAJO DE LA CICIG

La Fiscalía y la CICIG han intentado en varias ocasiones retirar la inmunidad al presidente para que pueda ser procesado por la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral de 2015. La última vez fue el pasado 11 de agosto, pero todavía no lo han conseguido.

El Ejecutivo anunció en agosto su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, por lo que el organismo tendrá que dejar de trabajar en el país centroamericano en septiembre de 2019.

El tándem formado por la Fiscalía y la CICIG ya dio la batalla con el anterior Gobierno. Otto Pérez Molina tuvo que dimitir el 2 de septiembre de 2015 --cuatro días antes de las elecciones presidenciales-- por un escándalo de defraudación aduanera. Él, su antigua vicepresidenta y otros ex altos cargos están siendo juzgados por ello.

La CICIG se creó por virtud de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU que entró en vigor en 2007 para un periodo de dos años que se ha prorrogado cinco veces. Su actual mandato finaliza el 3 de septiembre de 2019.