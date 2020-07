Guatemala registra más de mil fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Guatemala ha elevado el balance provisional de fallecidos por la pandemia de COVID-19 por encima del millar, después de registrar en las 24 horas previas 23 muertes más.

El Ministerio de Salud guatemalteco también ha informado el martes de 815 casos más, con lo que ya son más de 24.000 las personas que han dado positivo en el país centroamericano. En concreto, las autoridades han confirmado hasta la fecha 24.787 casos del nuevo coronavirus.

El departamento de Guatemala, donde se encuentra ubicada la capital, es el más afectado por la pandemia y concentra más de 17.000 casos, muy por encima de los dos que le siguen en la lista, Escuintla y Sacatepéquez, que apenas superan el millar de contagios.

El diputado Armando Castillo, miembro de la Junta Directiva del Congreso, ha confirmado que al menos tres legisladores han contraído la enfermedad, aunque no ha entrado en detalles. "No digo los nombres porque obviamente es un tema muy personal y muy sensible", ha explicado, según el diario 'Prensa Libre'.