Afganistán ataca Pakistán en respuesta a las "reiteradas violaciones fronterizas"

Archivo - Un talibán apostado en un puesto de control de Kabul (archivo) - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en 2021 han informado este jueves de que el Ejército ha comenzado a atacar objetivos militares paquistaníes en respuesta a las "reiteradas violaciones fronterizas" por parte de las fuerzas del país vecino.

El portavoz de los talibán en Afganistán, Zabihulá Muyahid, ha indicado que el Ejército afgano ha comenzado a atacar "bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand". "En respuesta a las insurrecciones de los círculos militares paquistaníes, se lanzaron operaciones de contrainsurgencia a gran escala", ha aclarado, según un mensaje difundido a través de redes sociales.

Así, ha dado por iniciadas las operaciones "contra el régimen militar paquistaní" y ha señalado que las unidades afganas, "al amparo de la oscuridad de la noche, eliminarán fácilmente todas las fuerzas enemigas en movimiento y las enviarán al infierno", tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo News.

Fuentes de seguridad han subrayado en declaraciones a la citada cadena que hasta el momento se han capturado 15 puestos de control durante las operaciones en varias provincias del país. Estos puestos de control se encuentran en su mayoría a lo largo de la cuestionada frontera entre los dos países.

La Línea Durand se extiende 2.640 kilómetros y marca la frontera entre ambos países. Fue establecida en 1893 tras un acuerdo entre el entonces secretario de Exteriores británico en India, Mortimer Durand, y el emir afgano Abdur Rahman Jan para delimitar las esferas de influencia.

Tras la independencia de Pakistán, Islamabad pasó a reconocerla como su frontera con Afganistán, si bien Kabul no dio tal paso. Esta línea divide a las comunidades pashtunes y baluches que viven a ambos lados de la frontera, lo que ha provocado disputas en ambos países.

El pasado 23 de febrero, los talibán presentaron "una queja formal" ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por los bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país, tras denunciar que estos ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles.

Las autoridades afganas habían denunciado previamente la muerte de 17 personas en estos ataques, que Pakistán aseguró que tenían como objetivo "campamentos y escondites terroristas" del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.

El apogeo de las hostilidades ocurrió en otoño del año pasado con un cruce de bombardeos y disparos en varias zonas de la frontera durante unas violentas 48 horas del 10 y 11 de octubre.