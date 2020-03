Guinea celebra una doble cita con las urnas en medio de la tensión política y el coronavirus

Tanto la UE como la CEDEAO consideran que no se dan las condiciones para la celebración de los comicios

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Guinea tiene una doble cita con las urnas este domingo que viene precedida de una fuerte tensión política ante el llamamiento de la oposición a la movilización para impedir lo que considera que es un intento del presidente, Alpha Condé, de seguir un mandato más en el cargo, y en medio de la pandemia de coronavirus, que ya ha dejado los primeros casos en el país.

Las elecciones parlamentarias y el referéndum constitucional estaban previstos para el pasado 1 de marzo, pero en medio de la presión internacional, en particular por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), Condé optó por el aplazamiento.

Sin embargo, en las tres semanas transcurridas desde entonces la polarización que atraviesa Guinea en los últimos meses, donde la represión de las protestas contra el eventual tercer mandato del presidente han dejado más de 30 muertos, no ha disminuido y los esfuerzos de mediación por parte de la CEDEAO no han dado sus frutos.

Esta misma semana, la visita prevista de varios de los presidentes de los estados miembro del organismo regional a Conakry, presuntamente para convencer a Condé de un nuevo aplazamiento electoral que permitiera la participación de los partidos opositores que boicotean los comicios, quedó suspendida en el último minuto, echando así por tierra el último intento por acercar posiciones.

Desde el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), una alianza que aglutina a grupos de la sociedad civil y partidos opositores y que ha estado detrás de las protestas de los últimos meses, insisten en su postura de que la enmienda a la Constitución que pretende avalar el referéndum de este domingo constituye "un golpe de Estado constitucional".

LLAMAMIENTO A LA MOVILIZACIÓN

De ahí el que hayan hecho un llamamiento a todos los guineanos a "una movilización histórica del 21 al 22 de marzo para impedir el golpe de Estado constitucional destinado a permitir un tercer mandato a Alpha Condé". "Pese a las amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, secuestros, no nos hemos resignado", ha sostenido en un comunicado el FNDC este sábado, apelando a salir masivamente a las calles en todos los rincones del país.

"Nadie nos impedirá defender nuestro país contra la candidatura sanguinaria y el terrorismo de Estado instaurado por Alpha Condé", ha asegurado la alianza opositora. "Salgamos masivamente para decir a Alpha Condé y su clan de arribistas que ni la presidencia vitalicia ni el tercer mandato se impondrán nunca en Guinea. Estamos dispuestos a hacer todos los sacrificios para arrancar a nuestro país de las manos sangrientas de los delincuentes", ha asegurado el FNDC.

El llamamiento a la movilización se produce además en un momento en que arrecian las críticas contra el Gobierno por no haber adoptado medidas contundentes como sí han hecho otros países de la región, incluso algunos en los que el coronavirus no está presente, pese a que ya hay dos casos confirmados de Covid-19.

CRÍTICAS DE LA UE Y LA CEDEAO

Y para añadir aún más presión al mandatario, a última hora de este viernes tanto la Unión Europea como la CEDEAO pusieron en tela de juicio la cita electoral. En un comunicado, el bloque europeo resaltó que "Guinea aborda en un contexto de polarización extrema el doble escrutinio" al tiempo que sostuvo que "las condiciones de organización de una votación seria y tranquila, con un resultado que pueda ser aceptado por todos, no se dan en estos momentos".

Desde la CEDEAO, cuyos expertos llevaron a cabo una auditoría del censo electoral tras el aplazamiento inicial y certificaron la denuncia de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) de que había 2,5 millones de nombres que no debían figurar en el mismo, coincidieron en que las circunstancias no son las adecuadas para la celebración de los comicios.

En una carta remitida a Condé, el bloque regional informó de que no enviará una misión de observación electoral hasta que no haya garantías sobre una votación "inclusiva". En este sentido, la CEDEAO expuso que "deseaba que el periodo de aplazamiento de la votación fuera aprovechado para renovar el diálogo entre todos los actores políticos" porque "sigue pensando que ello serviría para reforzar la confianza". "Si usted está de acuerdo, estamos dispuestos a contribuir a facilitar este diálogo", aseguró.

Sin embargo, Condé se ha mantenido hasta ahora imperturbable. En una entrevista concedida esta misma semana al diario francés 'Libération', se mostraba incluso visiblemente molesto con las críticas hacia su posible tercer mandato, algo que a día de hoy la Constitución no le permite y que no ha descartado en ningún momento, subrayando que la decisión la deberá tomar llegado el momento su partido.

"No entiendo de dónde viene la obsesión por el tercer mandato en Guinea cuando hay jefes de Estado africanos que llevan cuatro o cinco mandatos y son mimados", defendió Condé. "Es una democracia de geometría variable y la democracia no es necesariamente la alternancia", sostuvo.

"He sido opositor durante 42 años, he sido condenado a muerte, he estado en prisión... Jamás he cedido y jamás he utilizado la violencia", reivindicó, criticando a la oposición y acusándola de actos de violencia. "No tengo que recibir lecciones de democracia de nadie y no veo que haya nada más democrático que un referéndum", recalcó.

INTENTO DE MOTÍN EN CONAKRY

Y en un panorama ya de por sí confuso el viernes por la mañana se produjo lo que habría sido un intento de amotinamiento por parte de jóvenes soldados en la base Alpha Yaya Diallo, la mayor del país y situada en Conakry. Sin embargo, según informó el ministro de Defensa, Mohamed Diané, en un comunicado, "los dispositivos puestos en marcha previamente permitieron reaccionar ante los primeros disparos, asegurar el recinto de la base y sus alrededores", según informa Media Guinée.

El portal de información Inquisiteur ha publicado una foto en la que se puede ver a cuatro detenidos tras los disparos que se produjeron a primera hora de la mañana en la base, si bien el medio, citando fuentes militares, apunta que los participantes en los hechos serían más numerosos. Por su parte, Confidentiel Afrique ha precisado que un coronel que intentó mediar con los amotinados fue abatido por estos.