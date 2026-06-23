Guterres afirma que las consecuencias energéticas de la guerra en Oriente Próximo serán "duraderas"

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres. - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este martes que las consecuencias de "la mayor crisis energética de la historia" a causa del conflicto en Oriente Próximo serán "duraderas", si bien ha manifestado que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán permitiría obtener un "muy necesario alivio".

"El conflicto en Oriente Próximo ha desatado la mayor crisis energética de la historia", ha dicho Guterres, quien ha resaltado a través de un mensaje publicado en redes sociales que "para muchos países en vías de desarrollo, no se trata solo de una crisis energética".

"Es una crisis de deuda, alimentaria y de desarrollo. Cualquier acuerdo de paz traería un alivio muy necesario, pero es probable que sus efectos sean duraderos", ha lamentado, después de la finalización el lunes de las conversaciones técnicas entre Irán y Estados Unidos sobre su memorando de entendimiento para intentar impulsar un fin del conflicto.