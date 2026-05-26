Guterres alerta de que la carta de la ONU está en peligro por la "erosión" del respeto al Derecho Internacional

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lanzado este martes una advertencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, asegurando que la carta fundacional del organismo está en peligro debido a la "erosión" del Derecho Internacional en un mundo dominado por divisiones geopolíticas y una regresión "deliberada" de los derechos que parece no tener freno.

"Estamos siendo testigos de una peligrosa erosión del respeto por el Derecho Internacional. Los derechos fundamentales, la igualdad soberana, la integridad territorial, la independencia política y la prohibición de las amenazas o el uso de la fuerza están siendo cuestionados o ignorados", ha advertido Guterres en un discurso.

El secretario general de la ONU ha apuntado a que "las violaciones quedan sin respuesta y la impunidad se extiende", mientras que las divisiones geopolíticas están creciendo, al igual que la "desconfianza". "El consenso es más difícil de lograr y con demasiada frecuencia, este Consejo no actúa con unidad y propósito", ha argüido.

De igual forma, ha advertido sobre la proliferación de los conflictos en el mundo. "Hay una creciente interferencia externa, incluyendo el suministro de armas como drones, que ahora frecuentemente apuntan a civiles y objetos civiles. La violencia se está expandiendo en escala y complejidad en Oriente Próximo, Sudán, Ucrania y más allá", ha argüido.

En este sentido, ha expresado preocupación por las recientes amenazas de Mscú de lanzar ataques contra empresas ucranianas de defensa en la capital, Kiev, tras los ataques por parte del Ejército de Ucrania contra un edificio universitario en la ciudad de Starobilsk, actualmente ocupada por las fuerzas rusas.

Guterres también ha nombrado la escalada de operaciones militares del Ejército de Israel en Líbano, así como la situación en la Franja de Gaza, y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, que son cada vez más impredecibles.

"Hemos presenciado una carrera armamentista acelerada y desestabilizadora. El gasto militar mundial está en niveles sin precedentes (...) Mientras tanto, las nuevas tecnologías, incluida la Inteligencia Artificial, y las armas autónomas avanzan más rápido que nuestra capacidad para gobernarlas", ha indicado.

El secretario general ha apuntado además a que los derechos "están bajo ataque". "En todo el mundo hemos visto que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se están revirtiendo de forma deliberada y estratégica e incluso con orgullo. Las consecuencias son inimaginables", ha precisado.

Por todo ello, ha instado a los países a invertir en prevenir los conflictos antes de que estallen o se intensifiquen; ha instado a cumplir con el Derecho Internacional "de manera consistente" y sin dobles raseros", incluyendo la rendición de cuentas, mientras que ha instado a reformar el sistema de Naciones Unidas.

"Un Consejo de Seguridad que no refleje las realidades geopolíticas del mundo actual no puede cumplir plenamente con sus responsabilidades. La ausencia de una representación permanente para África es una injusticia histórica. Socava la credibilidad del Consejo y disminuye su eficacia", ha aseverado.