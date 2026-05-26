La ONU recuerda a EEUU su obligación de expedir visados en virtud del acuerdo sobre la sede

Archivo - El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq - Europa Press/Contacto/Giada Papini Rampelotto/Euro

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha recordado a Estados Unidos su obligación de expedir visados en virtud del acuerdo sobre su sede después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, no pudiera acudir a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU programada para este martes debido a problemas relacionados con su visado.

"Como parte del acuerdo con el país anfitrión, esperamos que el país anfitrión expida visados a todos aquellos que necesiten participar en las actividades de Naciones Unidas en nuestra sede", ha indicado el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, en declaraciones a los medios desde Nueva York.

Haq ha indicado que desconocen "el motivo exacto" de que se le denegase el visado a Araqchi. "No se ha presentado en Nueva York y por tanto no se reunirá con el secretario general", ha dicho, agregando que cualquier "inquietud" al respecto será tratada en el llamado Comité del País Anfitrión, encargado de gestionar la relación entre la ONU y el país donde se encuentra su sede principal, Estados Unidos.

Araqchi informó en la víspera de que no acudiría al debate en el Consejo de Seguridad de la ONU presidido por el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, sobre la defensa de los principios de la carta de la ONU y el fortalecimiento del sistema internacional.

El representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha denunciado también que las autoridades estadounidenses le han denegado el visado al viceministro de Exteriores ruso, Alexander Alimov, que iba a participar precisamente en ese mismo debate, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

"Consideramos esto no solo como una violación por parte de Washington de sus obligaciones en virtud del acuerdo sobre la sede de la ONU, que estipula que el acceso debe facilitarse a todos los Estados miembros sin excepción, sino también como una flagrante falta de respeto a la presidencia china del Consejo de Seguridad y al tema que estamos debatiendo hoy: la Carta de Naciones Unidas", ha dicho.