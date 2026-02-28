Guterres condena la "escalada militar" en Irán y pide el "cese inmediato de las hostilidades"

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/UN Photo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado la "escalada militar", tanto en lo que respecta al ataque estadounidense-israelí como la respuesta iraní, y ha pedido el "cese in mediato de las hostilidades".

"Condeno la escalada militar de hoy en Oriente Próximo. El uso de la fuerza por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Irán en la región socavan la paz y la seguridad internacionales", ha afirmado Guterres en un comunicado oficial.

Guterres recuerda que "todos" los Estados miembro de la ONU "deben respetar sus obligaciones conforme al Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas". "La Carta prohíbe claramente 'la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de cualquier estado o de cualquier otra manera que no sea coherente con los fines de las Naciones Unidas'", ha explicado.

Por ello, pide "el ese inmediato de las hostilidades y la desescalada". No hacerlo podría provocar "un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para los civiles y la estabilidad regional", ha advertido. "Animo fervientemente a todas las partes a que regresen de inmediato a la mesa de negociación", ha señalado.

Guterres considera que "no hay ninguna alternativa viable a la resolución pacífica de los disensos internacionales" y destaca que la Carta de la ONU aporta las bases para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.