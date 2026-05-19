Guterres condena el tiroteo mortal en una mezquita en San Diego, en EEUU, y pide una investigación "exhaustiva"

Agentes de seguridad rodean el Centro Islámico de San Diego tras un tiroteo - K.C. Alfred / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado este martes su condena "enérgica" del ataque perpetrado en la víspera en las inmediaciones de una mezquita en San Diego, en California, en el que han muerto al menos tres personas, y ha pedido una investigación "exhaustiva" del suceso mientras advierte de la necesidad de combatir la intolerancia.

"(Guterres) condena enérgicamente el ataque perpetrado ayer contra una mezquita en San Diego, California, en el que perdieron la vida tres personas", ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado remitido a Europa Press.

"Los ataques contra lugares de culto son particularmente atroces y subraya la urgente necesidad de combatir el odio y la intolerancia en todas sus formas", ha agregado, al tiempo que ha trasladado sus "más sentidas condolencias" a los seres queridos de las víctimas y su solidaridad con la comunidad musulmana.

El secretario general ha pedido a las autoridades estadounidenses que emprendan una "investigación exhaustiva" del ataque perpetrado en la zona de la mezquita del Centro Islámico de Mira Mesa, a las afueras de la citada localidad.

El tiroteo, según informó el Departamento de Policía de San Diego, fue perpetrado por dos jóvenes de 17 y 19 años que se habrían quitado la vida minutos después, por lo que el total de fallecidos por el suceso asciende a cinco.