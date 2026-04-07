Guterres defiende que "las infraestructuras civiles no pueden ser atacadas" tras el ultimátum de Trump a Irán

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha defendido este lunes que "las infraestructuras civiles, incluidas las energéticas, no pueden ser atacadas", invocando el Derecho Internacional Humanitario para rechazar también bombardeos contra "infraestructuras civiles específicas (que) se consideraran un objetivo militar" en los que se prevean "daños civiles colaterales excesivos", tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar puentes y centrales eléctricas en Irán si no acepta un acuerdo.

"Nos alarmó la retórica de esa publicación en redes sociales que amenazaba con ataques estadounidenses contra centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras si Irán no aceptaba un acuerdo", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, que ha subrayado que el líder portugués "ha sido muy claro en cuestiones relativas al derecho internacional e insta una vez más a todas las partes a cumplir con sus obligaciones respecto a la conducción de estas hostilidades".

Asimismo, Guterres "recuerda que las infraestructuras civiles, incluidas las energéticas, no pueden ser atacadas". "Incluso si infraestructuras civiles específicas se consideraran un objetivo militar, el Derecho Internacional Humanitario prohibiría los ataques contra ellas si se prevé que causen daños civiles colaterales excesivos", ha destacado Dujarric.

"El secretario general reitera que es hora de que las partes pongan fin a este conflicto, ya que no existe una alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales", ha zanjado el portavoz, que ha insistido en que los ataques advertidos por Trump "constituirían violaciones del Derecho Internacional". "Creo que la determinación de si algo es un crimen o no corresponde a un tribunal, pero cualquier ataque contra infraestructura civil es una violación del Derecho Internacional, y una muy clara", ha incidido.

El líder de la ONU ha respondido así al ultimátum lanzado por Trump al Ejecutivo iraní, una amenaza que el inquilino de la Casa Blanca ha renovado este mismo lunes, advirtiendo de que el país entero "puede ser arrasado en una noche" si Teherán no acepta reabrir el estrecho de Ormuz, sobre el que las autoridades iraníes han reivindicado su control.