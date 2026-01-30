Guterres defiende que "los problemas globales no se resolverán con una sola potencia" en alusión a EEUU

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Mark Garten

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha defendido este jueves que "los problemas globales no se resolverán con una sola potencia al mando", en alusión a Estados Unidos, y ha defendido en su lugar un mundo "multipolar" e "interconectado" para lograr la paz y corregir la situación actual en la que "la ley del poder prevalece sobre el poder de la ley".

"Los problemas globales no se resolverán con una sola potencia al mando. Tampoco se resolverán con dos potencias que dividan el mundo en esferas de influencia rivales", ha manifestado en un discurso ante los medios de comunicación al término del cuál ha precisado que se refería, en concreto, a Estados Unidos y, en el segundo escenario, a China.

A este respecto, ha reconocido que el Derecho Internacional está siendo "pisoteado" y que las instituciones multilaterales se están viendo "atacadas" en medio de una "impunidad (que) impulsa los conflictos actuales". El dirigente portugués también ha alertado de que "el hecho de que los propios miembros del Consejo de Seguridad violen el Derecho Internacional no facilita las cosas a la ONU".

Frente a estos conflictos, Guterres ha admitido que los sistemas de resolución de la ONU "están obsoletos", ya que "reflejan las estructuras económicas y de poder de hace 80 años", si bien ha defendido la vigencia de los "valores" detrás de la Carta de Naciones Unidas. Estos, ha defendido, "no eran abstracciones elevadas ni esperanzas idealistas", sino "la condición 'sine qua non' de una paz y una justicia duraderas".

Por ello, ha defendido su objetivo de "reformar y fortalecer el Consejo de Seguridad, el único órgano con la autoridad, otorgada por la Carta, para actuar en favor de la paz y la seguridad en nombre de todos los países", al tiempo que ha hecho un alegato en favor de una "multipolaridad interconectada", poniendo como ejemplo acuerdos comerciales recientes como el pactado entre la Unión Europea y Mercosur.

PIDE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PAZ DE GAZA Y UN ALTO EL FUEGO REAL

El secretario general de la ONU también ha aludido a la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una organización que, si bien tiene un mandato del Consejo de Seguridad para completar el plan de este para la Franja de Gaza, no menciona en su estatuto al enclave palestino, mientras que el mandatario y promotor de la Junta ha apuntado en reiteradas ocasiones a que el organismo pueda reemplazar en un futuro a Naciones Unidas.

"El Consejo de Seguridad es el único con la autoridad que le otorga la Carta para actuar en nombre de todos los miembros en cuestiones de paz y seguridad. Solo el Consejo de Seguridad puede adoptar decisiones vinculantes para todos, y ningún otro órgano o coalición 'ad hoc' puede exigir legalmente a todos los Estados miembros que cumplan las decisiones sobre paz y seguridad", ha manifestado, defendiendo las competencias oficiales de esta entidad frente a las que se pudiera atribuir eventualmente a la Junta de Paz.

Ante esta situación, Guterres ha insistido en la resolución del Consejo de Seguridad que limita la función de la Junta de Paz a la Franja de Gaza y cuyo cumplimiento ha descrito como "absolutamente esencial".

En esta línea, ha argumentado que "el país con más poder para presionar a Israel es Estados Unidos", el propio impulsor de la junta, y ha insistido en la implementación de un alto el fuego "real", describiendo la situación actual como "un fuego menor, es decir, un alto el fuego, pero (donde) el fuego continúa".

Los reiterados ataques israelíes en la Franja de Gaza han matado a más de 490 palestinos, según las cifras difundidas este miércoles por las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), pese al cese de las hostilidades supuestamente en vigor desde el 10 de octubre de 2025.