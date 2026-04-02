Guterres a EEUU e Israel: "ya es hora de poner fin a la guerra"

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Xie E

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha emplazado este jueves a los gobiernos de Estados Unidos e Israel que terminen con la guerra en Irán, insistiendo en el "inmenso sufrimiento humano" y los "devastadores" efectos que está teniendo en la economía tras más de un mes desde que iniciaran sus ataques contra el país asiático.

"Mi mensaje es claro para Estados Unidos e Israel: ya es hora de poner fin a la guerra que está causando un inmenso sufrimiento humano y que ya está provocando consecuencias económicas devastadoras", ha señalado en declaraciones a la prensa, para, acto seguido, dirigirse a Irán e instarle a "que deje de atacar a sus vecinos".

Guterres ha recordado que el Consejo de Seguridad de la ONU "ha condenado estos ataques y ha reafirmado la necesidad de respetar los derechos y libertades de navegación a lo largo de las rutas marítimas críticas, incluido el estrecho de Ormuz", bloqueado por Teherán en represalia a una ofensiva que ha provocado ya más de 2.000 muertos en su territorio, incluido el que fuera líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en la primera jornada de ataques.

"Los conflictos no se resuelven por sí solos. Se resuelven cuando los líderes eligen el diálogo en lugar de la destrucción. Esa opción sigue existiendo y debe tomarse ahora", ha instido el dirigente portugués.

Sus palabras llegan cuando el conflicto en Oriente Próximo entra en su segundo mes y en este sentido, Guterres ha alertado de que "cada día que esta guerra continúa, el sufrimiento humano aumenta, la magnitud de la devastación aumenta, los ataques indiscriminados aumentan, los ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles aumentan, y los peligros para nuestro mundo aumentan".

El secretario general ha advertido además de que "estamos al borde de una guerra más amplia que envolvería a todo Oriente Próximo, con repercusiones dramáticas en todo el mundo", por lo que "la espiral de muerte y destrucción debe detenerse".