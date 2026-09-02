Guterres expresa preocupación por las víctimas civiles tras el reciente intercambio de ataques entre EEUU e Irán

El secretarion general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency Office a

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado preocupación este miércoles por las víctimas civiles tras el reciente intercambio de ataques entre Washignton y Teherán, que ha dejado al menos cuatro muertos durante la celebración de una boda en la localidad de Sirik, en el sur de Irán.

"Está profundamente alarmado por las informaciones sobre víctimas civiles, incluido un ataque que, según se ha informado, ha afectado a una ceremonia nupcial en Irán. El secretario general condena todos los ataques contra civiles", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.

Guterres ha pedido a las partes que "respeten sus obligaciones en virtud del Derecho Humanitario, incluyendo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución". "Una mayor escalada tendría consecuencias devastadoras para la población civil, la región en su conjunto y más allá", ha agregado.

"Reitera su llamamiento al cese inmediato de las acciones militares e insta a las partes interesadas a actuar con moderación y a abstenerse de acciones y retóricas que puedan agravar aún más las tensiones, ya de por sí elevadas", ha dicho.

El secretario general también ha recordado que "pocos países de la región son inmunes a esta escalada" y que "tanto el espacio aéreo como las rutas marítimas" siguen "gravemente afectadas" por los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, ha resaltado que la escalada en Oriente Próximo se produce en un contexto en el que la región "ya afronta numerosas crisis humanitarias", lo que eleva el "riesgo" de un deterioro aún mayor de las operaciones humanitarias, que "están saturadas" y "carecen de fondos suficientes" para llegar a los más necesitados.

"A pesar de los desafíos, nosotros y nuestros socios humanitarios seguimos respondiendo con asistencia vital donde y cuando podemos. El secretario general insta a Estados Unidos e Irán a retomar urgentemente la vía diplomática. Solo mediante el diálogo y la negociación se puede alcanzar un acuerdo integral y duradero", ha zanjado el portavoz de la ONU.