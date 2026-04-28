Guterres muestra su "profunda preocupación" por los "ataques xenófobos" contra migrantes en Sudáfrica

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, durante un acto en julio de 2025 en Nueva York, Estados Unidos (archivo) - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado su "profunda preocupación" por los "ataques xenófobos" registrados recientemente contra migrantes en Sudáfrica y ha reclamado a las autoridades investigaciones "rápidas" e "imparciales", también en torno a las acciones de grupos de 'vigilantes' contra integrantes de comunidades extranjeras.

Guterres ha emitido un mensaje con motivo del Día de la Libertad de Sudáfrica en el que se ha mostrado "profundamente preocupado" por los "ataques xenófobos y actos de acoso e intimidación contra migrantes y extranjeros" en varias zonas de Sudáfrica, incluidas las provincias de Kwa-Zulu Natal y Cabo Oriental.

Así, ha condenado "firmemente" estos "actos criminales" por parte de "individuos que incitan a la violencia y explotan las condiciones socioeconómicas" en el país africano. "La violencia, la justicia por mano propia y todas las formas de incitación al odio no tienen cabida en una sociedad democrática e inclusiva, regida por el Estado de derecho y el respeto a los Derechos Humanos", ha argumentado.

Guterres ha recordado que "la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica estuvo apoyada en la solidaridad internacional y africana" y que "el desarrollo social y económico del país ha estado desde hace mucho definido por la coexistencia y las contribuciones de los pueblos de Sudáfrica, el continente africano y más allá".

En este sentido, ha aplaudido las declaraciones de altos cargos sudafricanos "afirmando que ninguna persona o grupo tiene derecho a tomarse la ley por su mano" y para una rendición de cuentas, para lo que ha reclamado "unas investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales".

El secretario general de la ONU ha reconocido además los "complejos desafíos socioeconómicos y su impacto sobre la cohesión social", incluidos migrantes y refugiados, algo que ha descrito como "un desafío compartido por muchas naciones del mundo", si bien ha insistido en que las acciones para abordarlos "deben ser llevadas a cabo siempre de forma legal, sin discriminación y de una forma que respete los derechos y la dignidad de todas las personas".

Por ello, ha aplaudido "el compromiso del Gobierno a la hora de arrancar de raíz la corrupción en el seno de los sistemas migratorios" y "la aplicación del Plan de Acción Nacional contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Intolerancias Relacionadas", antes de mostrar la disposición de la ONU a colaborar en "esfuerzos para reducir las tensiones" y "reforzar la cohesión social".

Guterres ha hecho hincapié en que "la participación sostenida de la comunidad, el respeto de los Derechos Humanos, el liderazgo responsable y la rendición de cuentas son esenciales para prevenir una mayor violencia y preservar la paz y la estabilidad", tal y como recoge un comunicado publicado por su portavoz, Stéphane Dujarric.

Las autoridades de Sudáfrica han prometido medidas contra los responsables de ataques contra ciudadanos de Ghana y otros países, después de que el Gobierno ghanés convocara al embajador sudafricano en Acra para protestar por "actos de intimidación y acoso" después de que se viralizaran varios vídeos de 'vigilantes' atacando e insultando a migrantes.

En este contexto, las autoridades de Nigeria emitieron además una recomendación a sus ciudadanos en Sudáfrica para que extremaran la vigilancia ante informaciones sobre posibles actos contra ciudadanos extranjeros en el país, incluidas manifestaciones contra la presencia de migrantes en Sudáfrica.

Grupos como Operación Dudula y March on March afirman que Sudáfrica hace frente a una oleada de migrantes irregulares y los acusan de muchos de los problemas socioeconómicos en el país, que acoge oficialmente a cerca de 2,5 millones de migrantes, si bien se cree que la cifra es superior, dado que miles no contarían con documentación.