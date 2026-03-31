Guterres nombra a Christian Saunders como sucesor de Philippe Lazzarini al frente de la UNRWA

Archivo - El hasta ahora coordinador especial para la mejora de la respuesta de la ONU a la Explotación y el Abuso sexuales, Christian Saunders - Europa Press/Contacto/Laurie Dieffembacq - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha nombrado a Christian Saunders, actual coordinador especial para la Mejora de la Respuesta de la ONU a la Explotación y el Abuso Sexuales, para suceder a Philippe Lazzarini al frente de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

Saunders, que cuenta con una amplia trayectoria en Naciones Unidas, se desempeñará como "oficial encargado" del organismo desde este miércoles, 1 de abril, hasta el 30 de junio, fecha en que finaliza el mandato de Lazzarini.

A partir del 1 de julio y "hasta nuevo aviso", Saunders pasará a sustituir formalmente a Lazzarini como comisionado general de la UNRWA, ha indicado la Oficina del portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

El dirigente portugués ha manifestado "su más sincero agradecimiento" a Lazzarini por lo que ha calificado de "incansable compromiso y su extraordinaria dedicación a la UNRWA", organismo dirigido por el suizo desde marzo 2020, así como "al bienestar de los refugiados palestinos".

Guterres ha traslado asimismo unas palabras de "profundo apoyo y reconocimiento al personal de la UNRWA por la labor crucial que realiza en los ámbitos de la salud, la educación y la asistencia humanitaria en condiciones extremadamente difíciles" y ha vuelto a insistir en que "es fundamental que los Estados miembro y otros socios mantengan su compromiso con la UNRWA y los servicios que presta en una región inestable".

Antes de ser nombrado Coordinador Especial para mejorar la respuesta de las Naciones Unidas a la explotación y el abuso sexual en julio de 2022, Saunders ha desempeñado diversas funciones en UNRWA, incluido el puesto de comisionado general interino, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).