Guterres pide a EEUU e Irán que trabajen "con determinación" y "de buena fe" para lograr un acuerdo

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha acogido "con beneplácito" las conversaciones indirectas mediadas por Omán entre Estados Unidos e Irán en la ciudad suiza de Ginebra y ha pedido a las partes que trabajen "con determinación" y "de buena fe" para lograr "un acuerdo duradero".

"También ha hecho hincapié en que la verificación plena y completa por parte del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) es esencial para cualquier resolución exitosa de la cuestión nuclear iraní", ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa celebrada en Nueva York.

El Gobierno de Irán ha afirmado este viernes que para lograr un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní es necesario que Washington retire sus "demandas excesivas" y evite "los errores de cálculo". Se espera que la próxima semana se celebre una ronda de contactos a nivel técnico en la capital de Austria, Viena.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.