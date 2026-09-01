Guterres pide "máxima moderación" tras los recientes ataques de EEUU contra Irán

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado a la "máxima moderación" y a respetar el Derecho Internacional tras el último ataque perpetrado por Estados Unidos contra objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán, unos bombardeos que, según Teherán, no quedarán sin respuesta.

"Los conflictos en Oriente Próximo han tenido repercusiones muy graves. Los acuerdos y los alto el fuego se violan de forma constante y los ataques no cesan. Hago un llamamiento a la máxima moderación y al respeto de los acuerdos y del Derecho Internacional", ha indicado en un breve mensaje difundido en redes sociales.

Guterres ha asegurado además que hoy "más que nunca" son necesarias unas negociaciones para lograr "una paz justa y duradera de conformidad con el Derecho Internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la ONU".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el Ejército ha atacado "objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz" y ha advertido a Teherán de que si responde a un "ataque plenamente justificado" por parte de Washington recibirá "un nuevo golpe con mucha mayor dureza e intensidad".

En respuesta, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes ha asegurado en un comunicado que impondrá "un alto precio al enemigo estadounidense" tras escucharse explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en la isla de Qeshm, en el aeropuerto de Jiroft, en la provincia de Kerman, y en otros puntos de la provincia de Hormozgan.

Las explosiones también se han podido escuchar en las ciudades de Chabahar y Konarak, en la provincia de Sistán y Baluchistán, donde han impactado al menos cuatro proyectiles, según ha recogido la agencia de noticias estatal iraní Mehr.