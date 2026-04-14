Hamás celebra la "heroica postura" de la Flotilla rumbo a Gaza y pide a la ONU que la proteja

El buque Arctic Sunrise de Greenpeace, con una pancarta con el lema en inglés 'Break the siege' (Romper el bloqueo) en el puerto de Barcelona, ​​España, antes de su partida junto a la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza - Europa Press/Contacto/Matthias Oesterle

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha ensalzado este lunes a la Global Sumud Flotilla (GSF) "por su heroica postura" y "su firme rechazo al crimen del bloqueo" impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza y ha exigido a la comunidad internacional, citando expresamente a Naciones Unidas, "que protejan a la flotilla".

"Saludamos a los valientes activistas que participan en esta gran flotilla por su heroica postura en defensa de los valores de justicia y humanidad, y por su firme rechazo al crimen del bloqueo impuesto por la ocupación terrorista a más de dos millones de palestinos", ha declarado Hamás en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', próximo al grupo.

Este movimiento palestino ha alegado que "la participación de cerca de 1000 activistas voluntarios de decenas de países en la flotilla, y su insistencia en desafiar los procedimientos de ocupación y el terrorismo" que, ha denunciado, volcaron las autoridades israelíes sobre las anteriores misiones, "confirma la incapacidad de la estrategia terrorista sionista para detener los intentos de romper el bloqueo". Asimismo, ha agregado, la convocatoria de esta nueva flotilla "demuestra la justicia de la causa palestina y el derecho de nuestro pueblo palestino a una vida digna".

En este sentido, Hamás ha realizado "un llamamiento a que se intensifique el movimiento internacional que rechaza el bloqueo", denunciando especialmente "la actual catástrofe humanitaria creada por la ocupación fascista".

Asimismo, en cuanto a la posible respuesta que Israel podría volver a desencadenar contra las embarcaciones que se aproximen a aguas del enclave palestino, el movimiento ha exigido "que la comunidad internacional, Naciones Unidas y sus instituciones protejan la flotilla, impidan que el Ejército de ocupación criminal la ataque y tomen medidas contundentes para detener el crimen del injusto bloqueo a la Franja de Gaza".

Hamás ha celebrado así la partida de Barcelona de la delegación catalana de la GSF, que, junto a las demás embarcaciones, sumarán 70 barcos de otros tantos países con más de 1.000 personas a bordo.