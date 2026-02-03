Hamás denuncia que Israel "sigue limitando gravemente" la entrada de ayuda humanitaria a Gaza

Un grupo de pacientes y sus acompañantes salen del Hospital Al Amal de Jan Yunis de cara a su evacuación a través del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, tras el acuerdo con Israel para su reapertura limitada el 2 de febrero de 2026 - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este martes que Israel "sigue limitando gravemente" la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a pesar del inicio de la aplicación de la segunda fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave tras la entrega de todos los rehenes vivos y muertos que estaban en el territorio costero tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El grupo palestino ha indicado en un comunicado que "el criminal enemigo sionista sigue limitando gravemente la entrada de ayuda a la Franja de Gaza, sin que haya habido una mejora pese a que las partes anunciaron la entrada en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego".

Así, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha indicado que "con la Franja afectada por una borrasca, están empeorando las condiciones catastróficas que sufren los desplazados en unas tiendas de campaña que no los protegen frente al frío y la lluvia, lo que se suma a que la ocupación criminal impide la entrada de combustible y gas, salvo en cantidades mínimas".

Qasem ha hecho hincapié en que estas restricciones "suponen una violación del acuerdo de alto el fuego" y ha agregado que "demuestran la falsedad de las afirmaciones de la ocupación sionista (...) sobre el número de camiones con ayuda que entran en Gaza, que es prácticamente menos de la mitad de las cifras anunciadas".

Por otra parte, Hamás ha denunciado "malos tratos, abusos y extorsión deliberada" a los palestinos que empezaron a volver el lunes a Gaza tras la reapertura limitada del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, y ha manifestado que estas acciones estuvieron centradas "especialmente contra mujeres y niños".

"Esto constituye un comportamiento fascista y terrorismo organizado, lo que se enmarca en el contexto de las políticas de castigo colectivo", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que varias de estas personas han relatado "prácticas degradantes, incluido separar a la mujeres, taparles los ojos y someterlas a largos interrogatorios con preguntas que no tenían que ver con ellas".

"Amenazaron a algunas de ellas junto a sus hijos e intentaron chantajear a una para que cooperara, lo que confirma que lo que está pasando no es un 'procedimiento de tránsito', sino una violación sistemática destinada a atemorizar y disuadir a la gente para que no vuelva a sus casas", ha remarcado.

Por ello, Hamás ha reclamado a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos que "documenten estos graves crímenes y violaciones" contra los palestinos que regresan a Gaza y que "presenten demandas ante tribunales nacionales e internacionales para que los líderes de la ocupación rindan cuentas por estos horribles crímenes".

"Pedimos también a los mediadores y a los países garantes del acuerdo de alto el fuego que adopten medidas inmediatas para detener estas prácticas fascistas, especialmente ahora que el acuerdo entra en su segunda fase, y que fuercen a la ocupación para abrir el paso de Rafá con normalidad y sin restricciones", ha apostillado.

CONDICIONES DE LA REAPERTURA

La reapertura --que permite solo la entrada y salida de grupos limitados de personas y no incluye el paso de ayuda humanitaria-- tuvo lugar después de que el domingo se activara un programa piloto para comprobar la operatividad del paso fronterizo, un proceso en el que participaron representantes de la Autoridad Palestina y observadores de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en el Paso de Rafá (EUBAM).

El de Rafá es el único cruce en Gaza que no lleva a territorio israelí y es considerado un punto clave para la entrada de suministros a la población palestina, sumida en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva de Israel, que ha impuesto duras restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a raíz de su ataque a gran escala contra la Franja.

Este paso se enmarca en la aplicación del acuerdo de octubre para poner en marcha la propuesta de Estados Unidos, que ha incluido hasta la fecha la entrega de todos los rehenes israelíes --vivos y muertos-- y una liberación limitada de presos palestinos, mientras que se espera ahora que las autoridades gazatíes entreguen el control del enclave a un grupo de tecnócratas palestinos.

Este grupo, conocido como Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), se coordinará con la Junta de Paz encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para una etapa en la que está previsto que Hamás deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren de Gaza, donde una fuerza internacional estará encargada de mantener la paz durante el proceso de reconstrucción.