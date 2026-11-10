Hegseth resta importancia al 'impeachment' en su contra y Massie prevé su destitución antes de fin de año

Archivo - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, escucha al presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda sobre ciberdelincuencia en la Casa Blanca. - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha restado importancia este lunes a los ocho artículos de juicio político ('impeachment') presentados en su contra por el congresista republicano Thomas Massie a causa de las operaciones militares en Irán y Venezuela, y ha asegurado no estar "preocupado" por perder apoyos en el Congreso.

"No estamos preocupados por eso. Les diré algo, en realidad, espero que se unan a nosotros; vamos a dar una rueda de prensa mañana por la mañana en el Pentágono sobre ese mismo tema, así que me guardaré mis comentarios para entonces. Espero que vengan cargados de munición con sus preguntas", ha manifestado Hegseth a la prensa.

La respuesta del jefe del Pentágono se produce horas después de que el representante Thomas Massie registrara formalmente en la Cámara Baja una moción de censura acusándole de iniciar "una guerra ilegal" contra Irán y Venezuela al haber omitido la autorización del Congreso. El mandatario, Donald Trump, ha salido inmediatamente en defensa de su secretario tildando a Massie de "perdedor" a través de sus redes sociales.

"El derrotado congresista republicano Thomas Massie, un perdedor total, está intentando destituir al oficial militar tal vez más popular y exitoso del país, el secretario de Defensa Pete Hegseth. Con el reclutamiento en un máximo histórico (...) y dos victorias, Venezuela e Irán, Pete Hegseth debería ser elogiado, no sometido a un juicio político", ha publicado Trump, llamando al Congreso a "dar la cara por Pete".

UNA MEDIDA "AMABLE" EN COMPARACIÓN CON LA OFENSIVA DEMÓCRATA

Frente a la defensa de Trump, el congresista Massie ha pronosticado que Hegseth será destituido en las próximas semanas y no "llegará al 31 de diciembre". En una entrevista concedida a la cadena CNN, el representante republicano ha argumentado que el 'impeachment' actual es una medida "amable" en comparación con la ofensiva que preparan los demócratas cuando asuman el control de la Cámara de Representantes en enero.

"No propongo que vaya a prisión, ni propongo que sea expuesto a responsabilidad civil. Solo decimos que debe quedarse sin trabajo ahora mismo", ha explicado Massie, advirtiendo de que el próximo Congreso demócrata "traerá a personas que han servido bajo Hegseth" y que "saben cosas que aún no son públicas".

Asimismo, Massie ha replicado a los ataques de Trump sobre su futuro político recordando que el propio presidente ha "admitido que estos dos conflictos son guerras, tanto el de Venezuela como el de Irán". En este sentido, ha subrayado que de ello trata "exactamente" el juicio político: "De violar la ley y la Constitución" a través de "operaciones de bombardeo" y "secuestros inconstitucionales".

El congresista disidente también ha augurado que un sector del Partido Republicano cruzará las líneas partidistas y votará a favor de la destitución debido al reciente revés en las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas han conseguido una holgada mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Según Massie, tanto los representantes salientes como aquellos que revalidaron su escaño por un margen estrecho se han percatado de su "mortalidad política" y necesitan poner distancia entre ellos y las guerras impulsadas por la Administración. "Creo que están asustados y se dan cuenta de que en dos años esto podría ir aún peor para el presidente Trump y la guerra de Irán", ha sentenciado.