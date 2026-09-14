Heridas catorce personas por una fuga de amonio en un complejo industrial en Jordania

Archivo - Fotografía de archivo del puerto de Áqaba, en el sur de Jordania - He Yiping / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos catorce personas han resultado heridas este lunes a causa de una fuga de amonio registrada en un complejo industrial en la ciudad jordana de Áqaba, situada en el sur del país, según han confirmado las autoridades, que han indicado que la situación está ya bajo control.

El gobernador de Áqaba, Auman Auaisé, ha destacado en declaraciones concedidas a la agencia estatal jordana de noticias, petra, que los equipos presentes en el lugar lograron cerrar rápidamente la válvula principal y detener la fuga.

Asimismo, ha indicado que diez personas han sido atendidas en el lugar de los hechos, mientras que cuatro han tenido que ser hospitalizadas, al tiempo que ha manifestado que las autoridades llevaron a cabo evacuaciones por precaución, si bien no se ha registrado una evacuación a gran escala.

Por su parte, Nedal Uran, comisionado para Medio Ambiente y Seguridad Pública de la Autoridad de la Zona Económica Especial de Áqaba (ASEZA), ha recalcado que la situación está "totalmente bajo control" y ha agregado que los equipos siguen adoptando medidas de seguridad en la zona.