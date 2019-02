Heridas varias personas en un tiroteo en Illinois (EEUU)

Actualizado 15/02/2019 22:26:59 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas este viernes a causa de un tiroteo registrado durante la jornada en la localidad estadounidense de Aurora, en el estado de Illinois, tras lo que las autoridades han confirmado la detención del sospechoso.

Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión estadounidense CNN han señalado que entre los heridos hay al menos cuatro agentes, si bien por el momento no hay informaciones sobre la gravedad de su estado.

"El tirador ha sido detenido", ha dicho la Alcaldía de Aurora en un breve mensaje en la red social Twitter, minutos después de que la Policía confirmara un "incidente con tirador activo" en una zona en la que hay un centro comercial.

ALERT: There is an active shooter near Highland and Archer. Aurora Police are on the scene. More information will be available soon. — City of Aurora, IL (@CityofAuroraIL) February 15, 2019

EMERGENCY UPDATE | 3 p.m.



THE SHOOTER HAS BEEN APPREHENDED! The area is still on lock down!



More information will be provided soon. — City of Aurora, IL (@CityofAuroraIL) February 15, 2019