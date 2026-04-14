Hezbolá reivindica ataques contra posiciones de Israel en medio de las conversaciones diplomáticas

Una estela en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano, mientras los sistemas de defensa aérea israelíes lanzan misiles interceptores contra cohetes disparados desde Líbano. - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií Hezbolá ha reivindicado este martes ataques contra posiciones del Ejército de Israel en el norte del país, en medio de la crisis desencadenada en Líbano y cuando ambos países han iniciado conversaciones en Washington para alcanzar un alto el fuego efectivo.

Según recoge el diario libanés Al Manar, el grupo ha informado de que ha golpeado el asentamiento de Misgav Am, un kibbutz en el norte de Israel, en "un bombardeo de cohetes".

Igualmente informa de ataques a la ciudad israelí de Kiryat Shemona, en el norte, con "una andanada de cohetes, mientras que la localidad fronteriza de Al Jiam, en suelo libanés, ha sido escenario de un ataque de Hezbolá con cohetes contra "una concentración de soldados y vehículos enemigos israelíes".

Los ataques de Hezbolá, en medio de la continuación de los combates con Israel, llega cuando Líbano lanza este martes conversaciones diplomáticas con Israel para que el alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán se extienda al país.

"Líbano busca, a través de negociaciones directas con Israel, lograr un alto el fuego", afirmó este lunes el ministro de Exteriores libanés, Yusef Ragi, antes de la cita prevista en Washington entre los embajadores israelí y libanés en Estados Unidos con mediación del Departamento de Estado.

Beirut había reclamado en varias ocasiones a Israel la apertura de negociaciones bilaterales, algo solo aceptado el pasado jueves por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ordenó mantener negociaciones directas con Líbano para establecer "relaciones pacíficas" y trabajar conjuntamente en "desmantelar" a Hezbolá.

El desarme del grupo miliciano también ha sido reclamado por las autoridades libanesas, ante el rechazo del grupo chií a dar ese paso si Israel no pone fin previamente a su invasión del país. El conflicto en Irán se ha extendido a Líbano después de que Hezbolá lanzará cohetes contra el Ejército israelí que ha contestado recrudeciendo los ataques y con un avance terrestre en territorio de Líbano, en lo que justifica como una operación para lograr una zona desmilitarizada que mejore su seguridad.