Hezbolá tilda de "gran victoria" el acuerdo preliminar entre EEUU e Irán

Archivo - El líder de Hezbolá, Naim Qasem - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, ha calificado de "gran victoria" el memorando de entendimiento alcanzado hace días entre las autoridades de Estados Unidos e Irán al "obligar" a Israel a cesar sus ataques contra Líbano, pese a que este mismo martes al menos cuatro personas murieron en este país a manos del Ejército israelí.

"Felicitamos al pueblo iraní, a sus líderes y a quienes apoyan la libertad por esta gran victoria, y agradecemos a la República Islámica por unirse al frente libanés --la Resistencia (Hezbolá), que ha hecho grandes sacrificios-- y obligar a Israel a detener su agresión", ha declarado en un discurso televisado y difundido por la cadena Al Manar.

Qasem ha celebrado que "el poderío de la tiranía estadounidense se ha quebrado y el proyecto colonialista de Washington para Irán ha fracasado". "Ahora Irán es una potencia considerable con influencia en la región y en el mundo, y el equilibrio de poder cambiará para mejor en beneficio de los pueblos de la región", ha manifestado.

En alusión a Líbano, el líder del grupo chií ha defendido que "el límite para las negociaciones con el enemigo israelí es la seguridad mutua" y ha asegurado que "ningún proyecto bajo el paraguas del desarme prosperará, pues es la receta de Israel para apoderarse de todo y arruinar el país".

"¿Acaso vamos a negociar solo para darles a los israelíes lo que quieren? Lo que no pudieron obtener por la guerra, lo quieren obtener por la política. Se acabó. Probaron suerte y fracasaron. No son los primeros en fracasar. (El presidente de Estados Unidos, Donald) Trump también fracasó. Espabilen: encuentren una solución. No ganarán con nosotros, no lograrán nada con nosotros. Les haremos probar la derrota más amarga", ha agregado.

Asimismo, en un mensaje dirigido a las autoridades libanesas, ha lamentado que "hay quienes no ven ni oyen". "Los hechos sobre el terreno indican que hay una expansión israelí. No hablamos de intenciones expansionistas, hablamos de expansión. No hablamos de intenciones agresivas, hablamos de agresión. No hablamos de un objetivo criminal, hablamos de criminalidad. No hablamos de alguien que mata a niños y mujeres como aspiración futura, hablamos de un asesino que actúa con brutalidad e inhumanidad, amparado por la opinión pública", ha dicho.

"¿Qué más necesitamos entender para saber que Israel tiene estas intenciones?", se ha preguntado.