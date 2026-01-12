El hijo mayor del sah emplaza a las fuerzas de seguridad iraníes a "ponerse del lado del pueblo" en las protestas

Archivo - El hijo mayor del último sah de Persia, Reza Pahlaví - Europa Press/Contacto/Dominic Gwinn - Archivo

Reza Pahlaví, el hijo mayor del último sah de Persia, Mohammad Reza Pahlaví, ha emplazado este domingo a los funcionarios de las distintas fuerzas de seguridad iraníes a "ponerse del lado del pueblo", en medio de las protestas que desde hace semanas sacuden las principales ciudades del país y que se han saldado con al menos 500 muertos debido a la represión de las autoridades, si bien algunos balances de organizaciones de Derechos Humanos hablan de millares de víctimas mortales.

"Los empleados de las instituciones estatales, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, tienen una opción: ponerse del lado del pueblo y convertirse en aliados de la nación, o elegir la complicidad con los asesinos del pueblo y soportar la vergüenza y la condena eternas de la nación", ha señalado en un vídeo difundido en su cuenta de la red social X, donde ha anunciado una "nueva fase del levantamiento nacional para derrocar" al régimen de los ayatolás.

En un mensaje dirigido a "(sus) valientes compatriotas", Pahlaví --de 65 años que lleva más de 40 exiliado en Estados Unidos-- ha declarado "objetivos legítimos" a "todas" las instituciones y organismos "responsables de la propaganda del régimen y de cortar las comunicaciones".

Además, ha hecho un llamamiento a "todas" las representaciones de Irán en el extranjero a retirar la "vergonzosa bandera" de la República Islámica y a izar en su lugar la bandera anterior a la Revolución de 1979. "Todas las embajadas y consulados iraníes pertenecen al pueblo iraní", ha defendido en un discurso que ha justificado por la "abrumadora respuesta a las recientes convocatorias y el mandato público" que, ha asegurado, ha "recibido" de los iraníes.

"Estamos a punto de recuperar nuestro querido Irán de manos de la República Islámica. (El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí) Jamenei y su régimen ya han sufrido varios golpes duros de vuestra mano, y no debemos permitirles ni un momento para recuperarse. El régimen se enfrenta a una grave escasez de fuerzas represivas; el aumento de los disparos contra el pueblo no es una señal de fuerza, sino de miedo, miedo al colapso y a una caída acelerada", ha declarado antes de prometer que "no permitiremos que estos criminales derramen más sangre de nuestros jóvenes. No les daremos esa oportunidad. No retrocederemos".

El aspirante al trono persa ha reiterado que "la libertad de Irán está cerca" y ha celebrado que "no estamos solos" porque "el apoyo internacional llegará pronto". "Recuperaremos nuestro amado Irán de manos de la República Islámica, y las celebraciones de la libertad y la victoria llenarán cada rincón de nuestro país", ha aseverado.

Al menos 544 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno y más de 10.600 han sido encarceladas desde su comienzo a finales del pasado diciembre, según un último balance de la ONG con sede en Estados Unidos HRANA. Entre los fallecidos hay 47 miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores, de edad y cinco civiles muertos que no estaban participando en las protestas.