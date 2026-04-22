HRW aplaude el "histórico" fallo del TJUE contra Hungría por la ley que estigmatiza al colectivo LGTBI

Archivo - El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, durante una rueda de prensa en Budapest en enero de 2026 (archivo) - Marton Monus/-/dpa - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha aplaudido el "histórico" fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra Hungría por una ley discriminatoria contra la comunidad LGTBI y ha reclamado a las autoridades del país europeo que revoquen dicha legislación.

"Esta es una sentencia histórica que deja claro que la ley húngara contra las personas LGTBI no tiene cabida en la UE y debe ser derogada", ha dicho Lydia Gall, investigadora para Europa y Asia Central de HRW, que ha afirmado que "las autoridades húngaras han utilizado esta legislación para censurar información, estigmatizar a las personas LGTBI y restringir derechos fundamentales".

Así, ha resaltado que el TJUE "ha confirmado que estas acciones violan el derecho de la UE", al tiempo que ha remarcado que "esta decisión envía un mensaje importante en la UE sobre que habrá consecuencias para los Estados miembro que socaven los derechos fundamentales".

"La igualdad y la dignidad humana son valores fundamentales de la UE que deben defenderse en la práctica y no descartarse con pretextos vagos y discriminatorios", ha remachado Gall. La ONG ha pedido por ello que el nuevo Gobierno húngaro de Péter Magyar actúe para revocar la legislación una vez que asuma el cargo.

El TJUE dictó el martes que Hungría viola los derechos fundamentales del colectivo LGTBI por promover una ley que les estigmatiza y margina, al vincular la homosexualidad o el cambio de sexo con prácticas delictivas como la pedofilia. Así, estableció por primera vez en un recurso contra un Estado miembro que se ha producido una violación del artículo 2 del Tratado de la Unión, que enuncia los valores en los que se fundamenta la Unión Europea.

El caso se remonta a 2021, cuando el Parlamento húngaro adoptó una reforma promovida por el Ejecutivo de Viktor Orbán para, bajo el marco de reforzar la lucha contra la pedofilia, introdujo medidas que discriminan y estigmatizan a los homosexuales en particular y al colectivo LGTBI en general, por ejemplo al censurar charlas sobre homosexualidad en los centros escolares por vincularlo a comportamientos delictivos.