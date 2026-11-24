El primer ministro de India, Narendra Modi. - Ravi Batra / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes el debilitamiento "sistemático" de las instituciones democráticas en India durante la etapa del primer ministro, Narendra Modi, en el poder desde 2014, al que acusa de aplicar un "manual autoritario", en medio de las crecientes protestas ciudadanas contra la represión gubernamental y la corrupción.

El Gobierno liderado por el Partido Bharatiya Janata (BJP) está "socavando los procedimientos parlamentarios, reprimiendo a la oposición política y utilizando como armas políticas los organismos federales de investigación", concluye un informe investigación de HRW, que apunta además a la erosión de organismos constitucionales y legales, como la Comisión Electoral, la Comisión Central de Información, el Defensor del Pueblo "encargado de combatir la corrupción y las comisiones de derechos humanos, además de interferir en el poder judicial".

Según alerta, Elaine Pearson, directora para Asia de HRW, el primer ministro indio ha "ido vaciando de contenido las instituciones independientes de India" que resultan fundamentales para ejercer contrapeso al poder ejecutivo y proteger las libertades civiles. "El Gobierno ha erosionado el Estado de derecho y promovido el mayoritarismo hindú, revirtiendo las garantías de protección de los Derechos Humanos, socavando los derechos de las comunidades marginadas y profundizando el retroceso autoritario de India", ha indicado.

En este sentido, HRW considera que la erosión democrática durante la etapa de Modi no constituyen fallos institucionales aislados, "sino elementos de un manual autoritario que se refuerzan mutuamente". De esta forma describe una oposición debilitada con cada vez menos herramientas para oponerse a leyes que consolidan el control del poder ejecutivo, mientras que las instituciones dirigidas por cargos designados políticamente no responden adecuadamente a los esfuerzos por impedir que se silencie a la sociedad civil.

"Los aliados de India deben plantear, tanto pública como privadamente, sus preocupaciones por los abusos que continúan produciéndose y por el deterioro de las instituciones democráticas", ha concluido la organización señalando que poner fin al deterioro democrático pasa por dejar de usar las instituciones "como armas contra los críticos del Gobierno y reconstruirlas para que actúen como garantes de los derechos de todas las personas", ha añadido Pearson.

MANIOBRAS PARA SALTARSE AL PARLAMENTO

Entre las maniobras de Modi para imponer su agenda política sin pasar por mecanismos de supervisión parlamentaria está el uso recurrente de la Lok Sabha, la Cámara Baja del Parlamento indio, para aprobar medidas pese a que este recurso se reserva solo para aprobar nuevas partidas financieras.

"La Administración de Modi recurrió de manera agresiva a este procedimiento para aprobar leyes con graves consecuencias para los derechos fundamentales que no cumplían los requisitos para ser consideradas proyectos de ley monetarios", ha indicado.

Sobre el papel de la Comisión Electoral, HRW ha denunciado el incumplimiento "reiteradamente" su obligación de exigir responsabilidades al líder indio y a los principales dirigentes de su partido "pese a las aparentes infracciones del código de conducta electoral mediante el uso de discursos de odio". Denuncia igualmente la inacción ante las denuncias presentadas por votantes, activistas, académicos y partidos políticos "sobre la manipulación de los censos electorales, la ocultación de datos de participación, las irregularidades en el recuento de votos o la interferencia en las máquinas de votación".

De esta forma, HRW lamenta la grave crisis de credibilidad debido a las dudas sobre su capacidad "para actuar con independencia del poder ejecutivo", tras lamentar que una revisión del censo para retirar a fallecidos o no elegibles ha provocado la "exclusión arbitraria de más de 130 millones de nombres de los registros electorales".

Frente a esto los tribunales indios tampoco han logrado defender las libertades fundamentales, avisa la organización de defensa de los Derechos Humanos, incidiendo en que el Tribunal Supremo, actualmente inmerso en una investigación sobre este caso, ya ha adelantado que los datos no indicaban una "privación sistemática del derecho al voto".