Human Rights Watch denuncia que las deportaciones de EEUU a terceros países violan el Derecho Internacional

Archivo - Una avioneta se prepara para despegar en Signature Aviation, que presta servicios a los vuelos de deportación de ICE Air desde Seattle, en el Aeropuerto Internacional del Condado de King, Seattle, Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Paul Christian Gordon

La estrategia de Washington "está diseñada para instrumentalizar el sufrimiento humano como un factor disuasorio de la migración", dice HRW

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que las recientes deportaciones desde Estados Unidos a Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur de ciudadanos de terceros países han expuesto a cientos de personas al riesgo de detención arbitraria, malos tratos y devolución, denunciando "una estrategia política estadounidense que viola el Derecho Internacional".

En este sentido, la ONG ha denunciado que "acuerdos opacos que facilitan estas transferencias, algunos de los cuales incluyen asistencia financiera estadounidense, forman parte de una estrategia política estadounidense que viola el derecho internacional de los derechos humanos y está diseñada para instrumentalizar el sufrimiento humano como un factor disuasorio de la migración".

Al hilo, ha lamentado las "duras condiciones" en las que "al menos a cinco personas de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen" están recluidas en un centro penitenciario de Esuatini, así como detenciones y expulsiones irregulares en Ghana y Sudán del Sur.

"Estos acuerdos convierten a los gobiernos africanos en cómplices de las terribles violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes por parte de la Administración (del presidente de Estados Unidos, Donald) Trump", ha declarado el director de incidencia política en África de HRW, Allan Ngari, aludiendo, en concreto, a devoluciones y detenciones arbitrarias.

En consecuencia, Human Rights Watch ha instado a los países africanos "a negarse a firmar acuerdos para aceptar deportados de terceros países desde Estados Unidos y a rescindir los que ya están en vigor", así como a permitir el acceso a observadores independientes, abstenerse de detener a deportados sin una base legal clara y garantizar que ningún deportado sea devuelto a su país de origen si existen pruebas creíbles de que enfrentaría el riesgo de persecución, desaparición forzada, tortura u otros graves daños.

"Estos acuerdos no pueden invalidar las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos", ha reclamado Ngari, instando a la Unión Africana a incidir en que "las deportaciones que no brindan a las personas la oportunidad de buscar protección contra la persecución o la tortura son ilegales, abusivas e inaceptables".