Hungría comienza a votar en el mayor desafío para el primer ministro Orbán tras 16 años seguidos de mandato

Un ciudadano húngaro comienza a votar en un colegio electoral de Budapest a las elecciones legislativas de 2026 - Europa Press/Contacto/David Balogh

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los colegios electorales de Hungría han abierto sus puertas para dar comienzo a las, posiblemente, elecciones europeas más importantes del año; unos comicios donde el partido Fidesz del primer ministro Viktor Orbán se enfrenta a la mayor amenaza a su década y media de mandato en la figura de su antiguo subordinado y ahora favorito según encuestas, Peter Magyar y el partido Tisza.

Las urnas han abierto a las 06.00 hora local (misma hora en España peninsular y Baleares) para dar paso a 13 horas de votación, hasta las 19.00. Cabe esperar que el recuento de los votos esté prácticamente terminado por la noche pero habrá que esperar un poco más para ver el resultado del voto en el extranjero.

Las encuestas apenas sirven de orientación dada la enorme disparidad de resultados en los sondeos dependiendo de la afinidad de los medios al Gobierno de Orbán. Parece existir cierto consenso en que Magyar y Tisza son favoritos pero el margen es ahora mismo imposible de calcular a la espera que ver qué sucede con el voto de la diáspora, tradicionalmente favorable al Fidesz o el rendimiento de posibles socios de coalición de Orbán como el movimiento ultraderechista Nuestra Patria (Mi Hazánk) de László Toroczkai.

Si Magyar gana las elecciones, el voto de la diáspora será crucial para saber cuánta diferencia saca al todavía primer ministro. La holgada victoria que necesitaría el opositor para atacar de frente, como ha prometido, las estructuras de poder configuradas por Orbán durante los últimos 16 años parece francamente difícil de conseguir.

Magyar, en el fondo un conservador como Orbán, sí que ha prometido entablar relaciones más amistosas con Bruselas, de suma importancia teniendo en cuenta las enormes fricciones exhibidas desde hace años entre la Unión Europea y el mandatario, que solo se han acrecentado desde el estallido de la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta el tradicional euroescepticismo de Orbán y su amistad con el presidente ruso, Vladimir Putin.