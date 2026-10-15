Los hutíes anuncian un ataque contra el "cuartel general" de las fuerzas saudíes en Yemen

Imagen de archivo de un combatiente hutí en Saná, a 8 de octubre de 2026 - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hutíes de Yemen han anunciado este jueves que han atacado el "cuartel general" de las fuerzas saudíes que asisten al Gobierno yemení en la ciudad de Adén.

El ataque, ha añadido el portavoz militar de la insurgencia yemení, el general Yahya Sari, en un escueto comunicado, "se produce en el contexto de la ecuación declarada de atacar las movilizaciones sauditas dondequiera que estén y considerar cualquier presencia militar del enemigo saudita como un objetivo legítimo para nuestras fuerzas dondequiera que estén".

Este comunicado ha sido publicado después de que el Gobierno yemení confirmara un bombardeo hutí contra su sede en Adén, el Palacio Presidencial de Al Maashiq, que ha matado a dos guardias de seguridad y herido a otros seis, según ha informado el ministro para la Juventud de Yemen, Salé al Bakri, a la cadena Al Arabiya.

El primer ministro Shaya al Zindani y otros ministros del Gobierno se encuentran a salvo tras el ataque.