Archivo - Simpatizantes de los hutíes en la capital de Yemen, Saná, en una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes y las fuerzas alineadas con las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen han intercambiado acusaciones este martes en torno a un ataque perpetrado contra varios vehículos en la provincia de Lahj (suroeste) que ha dejado decenas de víctimas, en el marco de los combates de los últimos meses en el país asiático.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión yemení Al Masirah, vinculada a los hutíes, un total de 25 personas han muerto en el ataque, que ha alcanzado a un camión cargado de combustible que circulaba por la localidad de Al Maqatirá, si bien se teme que la cifra de fallecidos sea aún más elevado.

Fuentes locales han especificado que el ataque ha alcanzado además a dos autobuses que se encontraban en la zona y han agregado que el sobrevuelo de aviones saudíes en el lugar está obstaculizando las labores de búsqueda y rescate, si bien la coalición internacional encabezada por Riad, que apoya a las autoridades yemeníes, no se ha pronunciado sobre la situación.

Por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, Mayid al Nuzaili, ha acusado a los hutíes de atacar "varios camiones y vehículos civiles" en Al Maqatirá, distanciándose de un incidente que describe como "un nuevo crimen contra los civiles", tal y como ha informado la agencia yemení de noticias SABA.

"Este crimen, que causó víctimas entre los viajeros, incluyendo muertos y heridos, en un ataque directo contra vehículos civiles sin afiliación militar, no es un incidente aislado", ha dicho, antes de incidir en que "es parte de las violaciones de la milicia contra la población civil" y en que "confirma la naturaleza terrorista" de los hutíes.

Al Nuzaili ha hecho además hincapié en que las fuerzas gubernamentales yemeníes "actúan bajo estrictas órdenes para proteger a la población civil" y ha insistido en que seguirán trabajando para "garantizar la seguridad en carreteras" e intentando poner fin al bloqueo impuesto por los rebeldes a la ciudad de Taiz en el marco de los combates.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una nueva ofensiva a gran escala en el oeste del país y han ejecutado desde entonces numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, que lanzaron una contraofensiva en la que han obtenido pocos avances.