Los hutíes confirman nuevos ataques con drones sobre la red saudí de suministro y transporte de petróleo

Archivo - El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari. - Europa Press/Contacto/Osamah Yahya - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha confirmado este lunes nuevos ataques de las fuerzas rebeldes yemeníes sobre posiciones y "puntos sensibles" del suministro y transporte de petróleo de Arabia Saudí, en respuesta a la presencia de drones saudíes en espacio aéreo de Yemen.

"Hemos atacado con éxito varios objetivos y puntos sensibles del suministro y transporte de petróleo desde el este de Arabia Saudí hasta Yanbu", ha declarado el portavoz, aludiendo a esta ciudad ubicada a orillas del mar Rojo.

"Fueron atacados por varios drones en respuesta a la violación del espacio aéreo yemení por parte de drones enemigos saudíes", ha precisado en un breve mensaje difundido en sus redes sociales.

El pasado fin de semana, la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí informó de una operación contra objetivos militares de los hutíes en la gobernación yemení de Hodeia, en respuesta al reciente ataque atribuido al grupo rebelde contra buques mercantes que navegaban a través del mar Rojo.

Los insurgentes, por su parte, han prometido tomar medidas contra Arabia Saudí en pleno aumento de la tensión tras la reanudación de los ataques perpetrados por Estados Unidos contra Irán, que han suscitado bombardeos por parte de las fuerzas iraníes contra posiciones e intereses estadounidenses en la región.