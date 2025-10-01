Los hutíes reivindican el ataque de este lunes contra un buque neerlandés frente a las costas de Yemen

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este martes el ataque de la víspera contra el buque 'MV Minervagracht' --con bandera de Países Bajos y cuyos 19 tripulantes ya han sido evacuados según la misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo-- en señal de protesta por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 66.000 palestinos.

Así lo ha anunciado el portavoz de operaciones militares del grupo, Yahya Sari, en un comunicado en su canal de Telegram, donde ha confirmado el lanzamiento de un misil de crucero contra la embarcación en el golfo de Adén. Además, ha justificado el ataque por "la violación de la prohibición de entrada a los puertos de la Palestina ocupada por parte de la empresa propietaria del buque", Spliethoff, con sede en Ámsterdam.

Sari ha celebrado que "la operación resultó en un impacto directo sobre el buque, que se incendió y ahora corre el riesgo de hundirse", un extremo confirmado la misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, 'Aspides', que ha afirmado que éste se encuentra "a la deriva" y ha anunciado que todos los tripulantes han sido evacuados de forma segura a Yibuti.

Como en otras ocasiones, el portavoz militar de la insurgencia hutí ha asegurado que estas operaciones "no cesarán hasta que se detenga la agresión y se levante el bloqueo de la Franja de Gaza" al tiempo que ha extendido su advertencia a "todas" las compañías navieras de que "seguirán imponiendo una prohibición marítima al enemigo israelí en el mar Rojo, el mar Arábigo, el estrecho de Bab el Mandeb y el golfo de Adén".

Spliethoff ha confirmado en un comunicado facilitado a Europa Press "daños considerables" en el buque como consecuencia del incendio provocado por el ataque, que habría tenido lugar este lunes poco antes de las 13.00 (hora local), de acuerdo al Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO).