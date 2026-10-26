Los hutíes de Yemen aseguran haber atacado con misiles el aeropuerto de Riad e instalaciones petroleras saudíes

Archivo - Partidarios de los hutíes participan en una manifestación armada en Saná, Yemen. - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La milicia rebelde hutí de Yemen ha asegurado este lunes haber llevado a cabo una serie de operaciones militares con misiles balísticos y drones contra diversos objetivos de Arabia Saudí, incluyendo el aeropuerto internacional Rey Jalid en Riad y varias estaciones de bombeo de petróleo, así como contra bases de tropas en las provincias yemeníes de Adén y Lahij.

El portavoz militar de los rebeldes, Yahya Sari, ha anunciado a través de un comunicado que sus fuerzas armadas han atacado "con éxito" el aeródromo de la capital saudí empleando un misil balístico que, según ha afirmado, logró un impacto "con precisión". Asimismo, ha señalado que han ejecutado de manera simultánea otra operación con varios vehículos aéreos no tripulados (drones) contra estaciones de bombeo de crudo situadas en el este y el oeste del país vecino.

Por otro lado, el portavoz de la milicia alineada con Irán ha detallado la ejecución de otras dos operaciones militares dirigidas contra "concentraciones de tropas y depósitos de armas del enemigo saudí" en la zona de Salah al Din, en la provincia de Adén, y en la región de Al Wahat, en la provincia de Lahij.

Estos últimos ataques, perpetrados también con misiles balísticos, habrían provocado "decenas de bajas" entre las fuerzas enemigas, además de la destrucción y el incendio de varios vehículos, según el relato ofrecido por los insurgentes.

EL AEROPUERTO COMO "OBJETIVO MILITAR"

Esta nueva ofensiva se produce poco después de que los propios hutíes reiteraran su advertencia contra el uso del aeropuerto internacional Rey Jalid, declarándolo como un "objetivo militar" legítimo para sus fuerzas.

Sari ya había avisado en la víspera al régimen saudí de que deberá "asumir las consecuencias", recordando a civiles y aerolíneas que las instalaciones "nunca serán un lugar seguro". Pese a estas amenazas, el aeródromo había anunciado recientemente en sus redes sociales la reapertura de la Terminal 1 para vuelos nacionales y de la Terminal 2 para rutas internacionales.

Esta renovada escalada de ataques transfronterizos coincide en el tiempo con la reciente ofensiva a gran escala lanzada por las autoridades yemeníes legítimas --que cuentan con el respaldo directo de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí-- orientada a recuperar territorios clave del país, incluyendo la ciudad costera de Moca y el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.