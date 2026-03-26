Impacta en Rumanía un dron de Rusia tras ser "desviado" por los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania

Archivo - Bandera de Rumanía en la ciudad rusa de San Petersburgo (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rumanía han confirmado este jueves el impacto en el país de un dron lanzado por Rusia contra Ucrania, después de que el aparato fuera "desviado" por los sistemas de defensa antiaérea ucranianos, un suceso que se ha saldado sin víctimas o daños materiales en el país, miembro de la OTAN.

El Ministerio de Defensa rumano ha señalado en un comunicado que el incidente ha tenido lugar en el marco de una nueva oleada de ataques rusos contra "objetivos civiles y de infraestructura" en Ucrania, concretamente en una zona situada cerca de la frontera con Rumanía.

Así, ha resaltado que dos F-16 fueron enviados a la zona para "supervisar la situación aérea", tras lo que se emitió una alerta a la población del condado de Tulcea por los riesgos derivados del ataque, en el marco del cual "un dron desviado por los sistemas de defensa antiaérea ucranianos entró en el espacio aéreo nacional en una distancia de unos cuatro kilómetros".

"El dron cayó a dos kilómetros de la localidad de Parches, fuera de la zona habitada", ha subrayado, al tiempo que ha manifestado que los equipos enviados a la zona han hallado ya los restos del aparato. "No hay daños materiales ni víctimas", ha zanjado, sin que Rusia o Ucrania se hayan pronunciado sobre el incidente.

La Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que durante las últimas horas han sido destruidos 130 de los 153 aparatos lanzados por Rusia, confirmando impactos en once puntos del país, sin confirmar víctimas. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo", ha alertado.