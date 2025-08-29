Imputado en Austria un exagente de Inteligencia acusado de espiar para Rusia

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Austria ha imputado este viernes a un antiguo agente de los servicios de Inteligencia del país por espiar presuntamente para el Gobierno de Rusia y filtrar información encriptada durante años.
El acusado, Egisto Ott, trabajaba para la antigua Oficina Federal para la Protección de la Constitución y Contraterrorismo, que era la principal agencia de Inteligencia a nivel nacional de Austria.
Ott, que fue detenido en marzo de 2024, ha sido acusado de hacer uso de su "posición privilegiada" para recabar datos sin autorización oficial entre los años 2015 y 2020, según informaciones de la emisora austriaca ORF.
Asimismo, la Fiscalía ha señalado que habría ofrecido ayuda a los servicios de Inteligencia rusos "a cambio de una compensación económica".
El caso ha salpicado también a un agende Policía que no ha sido identificado pero que ha sido imputado por abuso de poder. Ambos se enfrentan a una pena de entre seis meses y cinco años de cárcel en caso de ser hallados culpables.