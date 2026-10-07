Imputado un joven de 19 años por escupir a la fachada de una iglesia en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Archivo - Imagen de archivo de la Ciudad Vieja de Jerusaén con la Cúpula de la Roca al fondo. - Israel Fuguemann / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Israel ha imputado este miércoles a un joven de 19 años acusado de insultar a la libertad religiosa por escupir a la fachada de una iglesia situada en el complejo del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

El joven ha sido identificado como Avraham Entman, residente del asentamiento de Yitzhar, y ha asistido ya a una audiencia judicial ante el Tribunal de Jerusalén. Allí ha sido acusado de haber escupido contra la puerta de la iglesia el pasado 27 de julio cuando se encontraba caminando por las inmediaciones.

La acusación apunta a que Entman escupió "debido al odio que siente por los cristianos y árabes". "El acusado ha profanado un lugar de culto con la intención de insultar la religión de terceros o a sabiendas de que este acto supone un insulto contra la región en sí mismo", ha señalado.

Este delito puede acarrear una condena máxima a tres años de prisión, según el Código Penal de Israel, que ha estado registrado durante los últimos años un repunte de este tipo de actos contra edificios religiosos cristianos y el clero, así como actos de vandalismo contra propiedades de la Iglesia en la Ciudad Vieja de Jerusalén.