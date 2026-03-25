Un incidente entre RDC y Ruanda en EEUU eleva las tensiones en plena mediación de paz

Archivo - El presidente de Ruanda, Paul Kagame, y su homólogo de República Democrática del Congo, Felix Tshisekedi - Europa Press/Contacto/Cyril Ndegeya - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incidente registrado en un hotel de la capital estadounidense, Washington, en el que se alojaba la primera dama de República Democrática del Congo (RDC), Denise Nyakeru Tshisekedi, ha elevado las tensiones entre RDC y Ruanda en plena mediación de paz tras la firma del acuerdo bilateral en diciembre de 2025 bajo los auspicios del presidente Donald Trump.

La Embajada de Ruanda en Estados Unidos ha indicado en un comunicado este miércoles que un miembro "desarmado" del equipo de seguridad ruandés "se encontró accidentalmente con agentes de seguridad" de la delegación congoleña en el pasillo de un hotel en la víspera --en el que ambos se alojaban-- y fue "retenido brevemente", impidiéndole el paso hacia el ascensor.

La legación diplomática ruandesa, que ha tildado el comportamiento de este miembro de la delegación congoleña de "inapropiado e incorrecto", ha informado de que el incidente se "resolvió" finalmente, sin que hubiera un altercado mayor.

"Tras este incidente, la delegación ruandesa decidió cambiar de hotel, pero fueron acosados y grabados por desconocidos al momento de realizar el check-out y marcharse. A pesar de esta provocación, el equipo ruandés se mantuvo sereno y profesional en todo momento, evitando cuidadosamente cualquier confrontación", ha detallado.

De la misma forma, ha acusado al Gobierno congoleño de "tergiversar gravemente lo sucedido", aludiendo a la "flagrante deshonestidad" del portavoz del Ejecutivo, Patrick Muyaya, quien el martes por la noche ofreció una rueda de prensa para explicar el incidente. "Estas despreciables mentiras deben ser ignoradas y condenadas", ha argüido la Embajada.

Muyaya afirmó, por su parte, que varias personas no identificadas --presuntamente de nacionalidad ruandesa, si bien no ha dado detalles al respecto-- intentaran entrar en el hotel donde se alojaba la primera dama congoleña, que había sido invitada a una cumbre celebrada en Washington.

"Estamos en estrecho contacto con las autoridades estadounidenses en el terreno para brindar más detalles sobre lo sucedido", expresó el portavoz, negando que se tratase de un intento de asesinato y confirmando que la primera dama se encuentra bien.

Los gobiernos de RDC y Ruanda han acordado recientemente adoptar "pasos concretos" para aplicar el acuerdo firmado en junio de 2025 para lograr la paz en el este de RDC y lograr "progresos sobre el terreno", tras los últimos combates entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

Las delegaciones, mantuvieron un encuentro trilateral con representantes de Estados Unidos en Washington --donde se firmó el citado acuerdo de paz en 2025-- han pactado "pasos concretos para seguir aplicando el Acuerdo de Paz de Washington", según un comunicado conjunto tras la reunión.