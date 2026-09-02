India critica la inacción de Pakistán tras la demolición de un templo hindú en el este del país vecino

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de India, Randhir Jaiswal - Europa Press/Contacto/Photographer Lev Radin

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de India ha criticado este miércoles a Pakistán por su inacción tras la demolición de un templo hindú centenario en Siraj, aldea ubicada en la región de Narowal, en la provincia paquistaní de Punyab, en el este del país.

"Hemos tomado nota con profunda preocupación de las inquietantes informaciones acerca de la destrucción de un templo hindú histórico en la aldea de Siraj, Narowal, Pakistán. Condenamos inequívocamente este reprobable acto de vandalismo contra un lugar de culto minoritario centenario. La aparente apatía de las autoridades y su falta de protección de este templo centenario son alarmantes", ha indicado el portavoz de la cartera, Randhir Jaiswal.

Asimismo, ha instado al Gobierno de Pakistán a llevar a cabo "una investigación transparente" sobre estos hechos y "garantizar que los responsables rindan cuentas" a la luz de la "vulnerabilidad" que sufren las comunidades minoritarias, así como las "atroces violaciones de sus libertades religiosas y lugares de culto".

"El Gobierno de Pakistán debe tomar medidas correctivas inmediatas para restaurar el templo profanado y cumplir con su obligación primordial de garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos pertenecientes a minorías y su patrimonio cultural", ha zanjado el portavoz.

El Partido Pakistaní Masiha Millat (PMMP), que trabaja por los derechos de las minorías, alega que el templo fue demolido de forma deliberada para facilitar la ampliación de una escuela islámica, si bien la Junta de Propiedades Fiduciarias para Evacuados (ETPB, por sus siglas en inglés) insiste en que se derrumbó debido a las fuertes lluvias registradas en la región.

Según recoge la cadena NDTV, los presuntos responsables serían simpatizantes del grupo integrista Tehrik-i-Labaik Pakistan (TLP), aunque no hay confirmación oficial al respecto. Asimismo, las minorías locales han denunciado que los herrajes y remates metálicos de la cúpula del templo han sido expoliados.