Indignación en Pakistán después de que una turba de hombres agrediera a una usuaria de TikTok en Lahore

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una turba de cientos de hombres agredió, desnudó y tiró al aire a una usuaria de TikTok en un parque de la ciudad de Lahore, en Pakistán, la semana pasada, un nuevo incidente de violencia contra las mujeres que ha levantado la indignación en el país asiático.

Aunque el episodio tuvo lugar la semana pasada, ha salido a la luz pública después de que el vídeo se haya hecho viral en Pakistán y el incidente ha sido incluso abordado por el primer ministro, Imran Jan, con las autoridades de Punyab. "El Gobierno no perdonará a una sola persona involucrada", ha indicado el asesor de Jan Said Zulfiqar Bujari en su cuenta en la red social Twitter.

El vídeo viral muestra a cientos de hombres atacando a la mujer, que había acudido al parque en cuestión con cuatro amigos a celebrar el Día de la Independencia paquistaní.

Yes All men

All the 400 men are Culprit and RAPIST #minarepakistan



