Un individuo hace estallar una bomba casera contra una escuela judía en Ámsterdam

Archivo - Imagen de archivo de la Policía neerlandesa - Europa Press/Contacto/Storm Groenendijk - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un individuo ha hecho estallar esta pasada noche un artefacto explosivo contra una escuela judía en Ámsterdam, la capital de Países Bajos, que no ha dejado víctimas que lamentar y solo ha provocado daños leves en el exterior del edificio, según ha confirmado la alcaldesa Femke Halsema en rueda de prensa, mientras las fuerzas de seguridad investigan una posible conexión con otro ataque de similar naturaleza ocurrido el viernes de madrugada en la ciudad neerlandesa de Róterdam.

La Policía ha confirmado que el responsable del ataque contra la escuela ha sido captado por cámaras de seguridad en lo que ya ha declarado como un "ataque selectivo" contra la comunidad judía.

Halsema, en rueda de prensa, ha repudiado un "acto cobarde de agresión contra la comunidad judía" antes de añadir que comprende "el miedo y la ira de los judíos de Ámsterdam" porque "cada vez se enfrentan más al antisemitismo, y eso es inaceptable".

Cabe recordar que cuatro sospechosos fueron arrestados el viernes en Róterdam por la explosión en la sinagoga de Davidsplein: dos hombres de 19 años, uno de 18 y un adolescente de 17. La Policía también investiga a su vez la conexión entre estos dos ataques y otro ocurrido en la madrugada del pasado domingo al lunes en otra sinagoga, esta vez en Lieja (Bélgica).