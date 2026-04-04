Indonesia pide reforzar las medidas de protección de la FINUL

Archivo - Militares indonesios de la FINUL en el sur de Líbano - Marwan Naamani/Dpa - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Indonesia ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y de los países miembro de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) para pedir un refuerzo de la seguridad después de la muerte de tres militares de ese país en ataques contra la fuerza internacional durante la última semana.

"Indonesia pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que trate urgentemente esta cuestión y que los países que aportan militares y policías a la FINUL se reúnan de inmediato para revisar y reforzar las medidas de protección del contingente", ha planteado el Gobierno indonesio en un comunicado.

Además de las tres muertes ocurridas el fin de semana pasado, otros tres indonesios han resultado heridos este viernes en Al Adeisse, en el sur de Líbano, en "el tercer incidente grave con tropas indonesias en menos de una semana".

"La repetición de los ataques o incidentes de esta naturaleza es totalmente inaceptable. Se acual sea la causa inmediata, subrayan la urgente necesidad de reforzar la protección de los 'cascos azules' de la ONU en un entorno cada vez más peligroso", ha advertido.

Asimismo pide una investigación "inmediata, minuciosa y transparente" para esclarecer los hechos y los responsables. "Después tiene que haber plena rendición de cuentas", ha planteado.

Yakarta advierte de que la "intención declarada de Israel de mantener su presencia en el sur de Líbano" suponen un riesgo de "mayor desestabilización" y de que los 'cascos azules' "corran más peligro".

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares --unos 650 de ellos españoles-- dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel, así como acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul.