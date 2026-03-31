Indonesia pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la muerte de tres de sus 'cascos azules' en Líbano

Archivo - Un 'casco azul' de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) en un puesto de observación en Líbano. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han pedido este martes que se convoque una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras la muerte de tres de sus 'cascos azules' en ataques contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) en el sur de Líbano.

El Ministerio de Exteriores del país asiático ha instado en un comunicado a las partes enfrentadas en Oriente Próximo a "respetar el Derecho Internacional" y ha incidido en que "la seguridad de las misiones para el mantenimiento de la paz debe ser una prioridad", según un comunicado.

"El Gobierno de Indonesia condena en los términos más enérgicos el segundo incidente consecutivo ocurrido en el sur del Líbano el 30 de marzo de 2026, en el que se vieron afectados 'cascos azules' indonesios que prestaban servicio en la FINUL, y que provocó la pérdida de dos vidas más y dejó heridas a otras dos personas", ha señalado respecto a un incidente que tuvo lugar poco después de que otro de estos efectivos falleciera a causa de otro ataque en la zona.

En este sentido, ha lamentado que "la repetición de ataques tan atroces contra las fuerzas de paz indonesias en tan poco tiempo es totalmente inaceptable" y ha afirmado que "esto no puede considerarse un hecho aislado, sino que refleja un rápido deterioro de la seguridad en el sur de Líbano, donde las operaciones militares israelíes en curso han puesto en grave riesgo a las fuerzas de paz de Naciones Unidas".

"Indonesia sigue condenando enérgicamente los ataques israelíes en el sur de Líbano, que han aumentado significativamente los riesgos a los que se enfrentan las fuerzas de paz de la ONU y han socavado la aplicación del mandato de la FINUL en virtud de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad", ha manifestado.

Es por ello que ha recalcado la necesidad de abrir una "investigación exhaustiva y transparente de forma inmediata par esclarecer los hechos, incluidas las circunstancias y los responsables". "Debe exigirse la rendición de cuentas", ha añadido.

Las dos víctimas mortales del lunes se suman al militar indonesio identificado como Fahrizal Rambe, que murió el domingo a causa de la explosión de un proyectil que también ha herido gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en Taibe, en el distrito de Marjayún, en el sur del país. El herido, Rico Pramudia, ha sido trasladado a un hospital de Beirut, según ha informado este lunes la FINUL.

Todo apunta a que la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU podría comenzar sobre las 14.00 horas (hora local de Nueva York, Estados Unidos).